Индия отправляет в Америку российское топливо, — Минфин США

Соединенные Штаты Америки подозревают, что Индия знала о российском происхождении нефти, которая морским путем попала в Нью-Йорк, но скрыла этот факт.

Министерство финансов США подозревает Индию в том, что страна скрыла российское происхождение топлива, отправляемого в Америку. Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов США сообщило Индии, что индийское судно забрало нефть с российского танкера в открытом море и доставило ее в порт в штате Гуджарат на западном побережье, где она была очищена и отправлена ​​дальше.

Таким образом, морским путем российское топливо в обход санкциям попало в Нью-Йорк.

Заметим, что пакеты санкций, введенных США против России из-за полномасштабного вторжения страны на территорию Украины запрещают импорт в США энергетических продуктов российского происхождения (включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ) российского происхождения.

Издание подчеркивает, что Индия в прошлом редко покупала российскую нефть. Но с началом российско-украинский войны, когда из-за санкций российское "черное золото" упало в цене, индийские нефтепереработчики принялись скупать дешевое сырье.

Напомним, ранее Фокус писал, что Россия вывозит контрабандой золото из Судана для войны с Украиной. По словам журналистов, которые проводили расследование, взамен Россия оказала мощную политическую и военную поддержку все более непопулярному военному руководству Судана, которое жестоко подавляет продемократическое движение в стране.

Также мы информировали наших читателей, что мир ужесточает санкции к России и ее компаниям. В начале июля запрет коснулся импорта российского золота. Доля металла — 3,5% от всего объема российского экспорта в минувшем году.