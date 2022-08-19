Назвав зрадницею: у РФ сенатор зрікся доньки, яка виступила за Україну

Під час спілкування з журналістами Діана Ісакова заявила, що її батько — один із тих людей, які дозволили Володимиру Путіну розв'язати війну. У відповідь політик звинуватив дочку в тому, що вона "продала" інтерв'ю.

Член Ради Федерації від Ханти-Мансійського автономного округу Югри Едуард Ісаков публічно зрікся своєї дочки Діани, про що він написав у себе в Telegram.

Він написав, що його дочка виступає проти проведення так званої "спеціальної воєнної операції" та проти політики РФ загалом.

"Мабуть, вона отримала кошти від цих засобів масової інформації, іншими словами — продала свого батька, сім'ю, Батьківщину, і покинула Росію. Складно підібрати слова, коли твоя дочка виявляється зрадницею", — написав російський політик.

Ісаков написав, що дівчина вирішила "хайпонути" і таким чином заробити гроші, розповівши журналістам, що є дочкою політика. За його словами, вона перебуває на обліку в психіатричному диспансері Югорська, оскільки намагалася накласти на себе руки.

"Відтоді, як я дізнався, що має антиросійську позицію, ми не спілкуємося, я її не забезпечую, не надаю житло", — написав Ісаков.

Що сказала Діана?

Дівчина дала інтерв'ю російській Медузі. Вона розповіла, що ще у квітні у російському місті Сочі виходила на антивоєнну акцію. Її затримала поліція. Коли батько дізнався про це, вигнав її з дому. Тоді Діана залишила територію РФ.

Діана розповіла журналістам, що її батько вважає, що світ жорстокий, а тому в ньому можна жити лише виявляючи жорстокість.

"Швидше за все, вся наша політична система складається з людей, які пережили насильство в дитинстві, виробили толерантність до нього та відчуття, що по-іншому в цьому світі жити неможливо — лише через владність, через маніпуляцію, силу, страх, придушення", — розповіла дівчина.

Хто такий Едуард Ісаков?

Едуард Ісаков — російський політик, член Комітету Ради Федерації з економічної політики, член Ради Федерації від Ханти-Мансійського автономного округу — Югри. У квітні закликав відправляти так званих "іноземних агентів" працювати на окуповані РФ території Донбасу. З 9 березня 2022 року перебуває під персональними санкціями Євросоюзу.

Раніше Фокус писав, що у Севастополі також пролунали звуки вибухів. Було опубліковано фото та відео, на яких видно слід від пуску ракети.

Ще нагадаємо, що в окупованій Євпаторії місцеві жителі повідомляють про вибухи. У місцевих та російських телеграм-каналах публікують відео із запуском ракет, як стверджується із С-400, для перехоплення невідомого об'єкта.

Також повідомлялося, що вибухи в Криму стали важким психологічним ударом для Путіна. Через ці атаки Путін зараз намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян їдуть із Криму.