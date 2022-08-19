Назвал предательницей: в РФ сенатор отрекся от дочери, выступившей за Украину

В ходе общения с журналистами Диана Исакова заявила, что ее отец — один из тех людей, которые позволили Владимиру Путину развязать войну. В ответ на это политик обвинил дочь в том, что она "продала" интервью.

Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей дочери Дианы, о чем он написал у себя в Telegram.

Он написал, что его дочь выступает против проведения так называемой "специальной военной операции" и против политики РФ в целом.

"Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", — написал российский политик.

Исаков написал, что девушка решила "хайпонуть" и таким образом заработать деньги, рассказав журналистам, что является дочерью политика. По его словам, она состоит на учете в психиатрическом диспансере Югорска, поскольку пыталась покончить с собой.

"С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье", — написал Исаков.

Что сказала Диана?

Девушка дала интервью российскому изданию Медуза. Она рассказала, что еще в апреле в российском городе Сочи выходила на антивоенную акцию. Ее задержала полиция. Когда отец узнал об этом, то выгнал ее из дома. Тогда Диана покинула территорию РФ.

Диана рассказала журналистам, что ее отец считает, что мир жесток, а потому в нем можно жить только, проявляя жестокость.

"Скорее всего, вся наша политическая система состоит из людей, которые пережили насилие в детстве, выработали толерантность к нему и ощущение, что по-другому в этом мире жить невозможно — только через властность, через манипуляцию, силой, страхом, подавлением", — рассказала девушка.

Кто такой Эдуард Исаков?

Эдуард Исаков — российский политик, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В апреле призывал отправлять так называемых "иностранных агентов" работать на оккупированные РФ территории Донбасса. С 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза.

Ранее Фокус писал, что в Севастополе также прозвучали звуки взрывов. Были опубликованы фото и видео, на которых виден след от пуска ракеты.

Еще напомним, что в оккупированной Евпатории местные жители сообщают о взрывах. В местных и российских телеграм-каналах публикуют видео с запуском ракет, как утверждается из С-400, для перехвата неизвестного объекта.

Также сообщалось, что взрывы в Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина. Из-за этих атак Путин сейчас пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают из Крыма.