"У Німеччині миється тільки Шольц": Медведєв висміяв Європу через зростання цін на газ

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв припустив, що невдовзі вартість газу сягне 4 тисяч доларів за кубометр.

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв висміяв зростання цін на газ у Європі, заявивши, що через подорожчання палива серед мешканців Німеччини "повноцінно миється" лише канцлер Олаф Шольц. Про це російський політик написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 22 серпня.

Зокрема, Медведєв зазначив, що сьогодні вартість газу в Європі досягла 2,8 тис. доларів за 1 тисячу кубометрів, через що там змушені вживати заходів щодо економії палива.

"Повноцінно миється, схоже, лише Шольц, який шукає газ у Канаді", — написав російський чиновник.

Медведєв припустив, що до кінця року вартість газу в Європі може досягти 3-4 тисяч доларів за кубометр.

[ + – ] Пост Медведєва

Зазначимо, що в липні користувачі мережі розповсюджували фейкову соціальну рекламу, в якій мешканцям Німеччини пропонують мити лише чотири частини тіла, щоб заощаджувати газ і тим самим "роздратувати Путіна".

[ + – ] Фейкова соціальна реклама

З'ясувалося, що спочатку відповідна картинка з'явилася в німецькомовному профілі у Twitter ще 24 квітня з підписом: "2 роки ти повинен був мити руки, щоб не наражати на небезпеку свою бабусю! Тепер 4 частин тіла в душі достатньо, щоб дратувати Путіна та вплинути на війну! ( …) Дивно, наскільки простим став цей світ!"

Подальший пошук цієї картинки призвів до публікацій на проросійських акаунтах у соціальних мережах, які в середині липня почали поширювати інформацію про те, що "в Німеччині німцям пропонують менше митися на зло Росії", пише проєкт StopFake.

Нагадаємо, наприкінці липня німецька влада звернулася до домогосподарств і промисловості із закликом економити паливо на тлі зменшення постачання газу з Росії. Також ми писали про те, як країни-члени Євросоюзу погодили екстрений план добровільного скорочення споживання газу на 15%.