"В Германии моется только Шольц": Медведев высмеял Европу из-за роста цен на газ

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев допустил, что вскоре стоимость газа достигнет 4 тысяч долларов за кубометр.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев высмеял рост цен на газ в Европе, заявив, что из-за подорожания топлива среди жителей Германии "полноценно моется" только канцлер Олаф Шольц. Об этом российский политик написал в своем телеграм-канале в понедельник, 22 августа.

В частности, Медведев отметил, что сегодня стоимость газа в Европе достигла 2,8 тыс. долларов за 1 тысячу кубометров из-за чего там вынуждены предпринимать меры по экономии топлива.

"Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде", — написал российский чиновник.

Медведев допустил, что к концу года стоимость газа в Европе может достичь 3-4 тысячи долларов за кубометр.

[ + – ] Пост Медведева

Отметим, что в июле пользователи сети распространяли фейковую социальную рекламу, в которой жителям Германии предлагают мыть только четыре части тела, чтобы экономить газ и тем самым "разозлить Путина".

[ + – ] Фейковая социальная реклама

Выяснилось, что изначально соответствующая картинка появилась в немецкоязычном профиле в Twitter еще 24 апреля с подписью: "2 года ты должен был мыть руки, чтобы не подвергать опасности свою бабушку! Теперь 4 частей тела в душе достаточно, чтобы раздражать Путина и повлиять на войну! (…) Удивительно, насколько прост стал этот мир!".

Дальнейший поиск этой картинки привел к публикациям на пророссийских аккаунтах в социальных сетях, которые в середине июля начали распространять информацию о том, что "в Германии немцам предлагают меньше мыться на зло России", пишет проект StopFake.

Напомним, в конце июля немецкие власти обратились к домохозяйствам и промышленности с призывом экономить топливо на фоне уменьшения поставок газа из России. Также мы писали о том, как страны-члены Евросоюза согласовали экстренный план по добровольному сокращению потребления газа на 15%.