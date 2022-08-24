До Дня Незалежності України у Москві "замінували" всі торгові центри

Екстрені служби РФ упевнені, що повідомлення про мінування є неправдивими, а поширили їх з території України.

У Москві надійшли повідомлення про замінування всіх торгових центрів. За версією екстрених служб РФ повідомлення є помилковими, а поширили їх з території України. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

"Всі торгові центри у Москві "замінували" аноніми з України", — передають журналісти з посиланням на рятувальників.

Водночас в екстрених службах Росії впевнені, що насправді об'єкти в Москві не заміновані, тому перевірки проводять вибірково.

Цього літа в російській столиці вже зафіксували випадки хибного мінування. Так, 4 серпня із Третьяковської галереї через це евакуювали близько 500 осіб. До цього, у липні, понад 600 різних об'єктів Москви, серед яких заклади освіти, готелі та ТЦ, отримали повідомлення про замінування.

Зазначимо, що хвиля мінувань московськими торговими центрами прокотилася після того, як такі повідомлення отримали у низці українських міст на тлі Дня Незалежності. Зокрема, йдеться про вокзали, ринки та інші об'єкти у Львові, Рівному, Хмельницькому та інших містах. Повідомлення про мінування перевіряли профільні служби.

Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, сьогодні, у День Незалежності, існує загроза посилених ударів з боку військ РФ по мирних містах України. У зв'язку з цим представник української влади закликав громадян відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги та користуватися укриттями.