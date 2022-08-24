Ко Дню Независимости Украины в Москве "заминировали" все торговые центры

Экстренные службы РФ уверены, что сообщения о минировании ложные, а распространили их с территории Украины.

В Москве поступили сообщения о минировании всех торговых центров. По версии экстренных служб РФ, сообщения являются ложными, а распространили их с территории Украины. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Все торговые центры в Москве "заминировали" анонимы с Украины", — передают журналисты со ссылкой на спасателей.

При этом в экстренных службах России уверены, что на самом деле объекты в Москве не заминированы, поэтому проверки проводятся выборочно.

Этим летом в российской столице уже были зафиксированы случаи ложного минирования. Так, 4 августа из Третьяковской галереи из-за этого эвакуировали около 500 человек. До этого, в июле, более 600 различных объектов Москвы, среди которых учреждения образования, гостиницы и ТЦ, получили сообщения о заминировании.

Отметим, что волна минирований по московским торговым центрам прокатилась после того, как подобные сообщения получили в ряде украинских городов на фоне Дня Независимости. В частности, речь идет о вокзалах, рынках и других объектах во Львове, Ровно, Хмельницком и других городах. Сообщения о минированиях проверяли профильные службы.

Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, сегодня, в День Независимости, существует угроза усиленных ударов со стороны войск РФ по мирным городам Украины. В связи с этим представитель украинских властей призвал граждан ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.