У ЄС згодні обмежити в'їзд для росіян: рішення може бути ухвалене сьогодні — Reuters

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав лідерів блоку дійти спільної думки щодо того, наскільки жорсткими мають бути обмеження на в'їзд для громадян РФ.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав ворогуючі країни блоку врегулювати свої розбіжності щодо обмеження в'їзду для громадян Росії, заявивши, що Європа має зберігати єдність щодо Москви. Про це пише агентство Reuters.

Слова Борреля щодо єдності щодо нових обмежувальних заходів пролунали на тлі другого дня переговорів міністрів закордонних справ ЄС, які відбуваються у Празі. Саме сьогодні сторони мають дійти згоди щодо кроків щодо обмеження поїздок росіян до Євросоюзу. Зокрема, рішення може змусити громадян РФ довше чекати та більше платити за туристичні візи до країн блоку.

Водночас 27 держав-членів розділилися в думках щодо того, чи слід їм запровадити повну заборону поїздок росіян. Деякі країни ЄС вже обмежили в'їзд для росіян, східні та скандинавські держави наполягають на повній забороні, тоді як Німеччина та Франція попередили своїх колег, що це, на думку лідерів двох країн, буде контрпродуктивним кроком.

"Нам доведеться дійти згоди і ухвалити політичне рішення. Ми не можемо дозволити собі здаватися розрізненими в такій важливій справі", — сказав Боррель.

Зі свого боку низка східних країн блоку запевнили, що самостійно запровадять заборону на видачу віз, якщо ЄС не вдасться дійти згоди щодо цього.

Раніше Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія та Польща у спільній заяві закликали до загальноєвропейських заходів, щоб "рішуче скоротити потік російських громадян до Європейського Союзу". За даними журналістів, влада Латвії має намір почекати жорстких кроків від ЄС і сподівається, що сьогодні буде досягнуто угоди щодо дорожньої карти щодо скорочення кількості туристів з РФ.

Зі свого боку Чехія, яка нині головує в ЄС, запропонувала главам МЗС блоку домовитися про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим як перший захід — за цим, як очікує Прага, мають бути інші кроки в цьому напрямку. Крім цього, Чехія пропонує, щоб будь-які подальші обговорення заборони на видачу туристичних віз росіянам стосувалися в першу чергу перетину громадянами РФ сухопутних кордонів з ЄС.

Прикордонне агентство ЄС Frontex підрахувало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Євросоюзу через сухопутні кордони в'їхали понад мільйон російських громадян — більшість із них через Естонію та Фінляндію.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Євросоюз може заборонити видавати туристичні візи росіянам віком від 25 років, тоді як ті, хто не досяг цього віку, збережуть за собою можливість відвідувати ЄС.

Раніше головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель розкритикував ідею заборонити в’їзд на територію ЄС усім громадянам РФ. На його думку, не можна закривати можливість залишити Росію тим, хто цього хоче за обставин, що склалися.