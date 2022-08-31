В ЕС согласны ограничить въезд для россиян: решение может быть принято сегодня — Reuters

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал лидеров блока прийти к общему мнению по поводу того, насколько жесткими должны быть ограничения на въезд для граждан РФ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал враждующие страны блока урегулировать свои разногласия по поводу ограничения въезда для граждан России, заявив, что Европа должна сохранять единство в отношении Москвы. Об этом пишет агентство Reuters.

Слова Борреля по поводу единства касательно новых ограничительных мер прозвучали на фоне второго дня переговоров министров иностранных дел ЕС, которые проходят в Праге. Именно сегодня стороны должны прийти к согласию в вопросе шагов по ограничению поездок россиян в Евросоюз. В частности, решение может заставить граждан РФ дольше ждать и больше платить за туристические визы в страны блока.

В то же время 27 государств-членов разделились во мнениях касательно того, следует ли им ввести полный запрет на поездки россиян. Некоторые страны ЕС уже ограничили въезд для россиян, восточные и скандинавские государства настаивают на полном запрете, в то время как Германия и Франция предупредили своих коллег, что это, по мнению лидеров двух стран, будет контрпродуктивным шагом.

"Нам придется прийти к соглашению и принять политическое решение. Мы не можем позволить себе казаться разрозненными в таком важном деле", — сказал Боррель.

В свою очередь ряд восточных стран блока заверили, что самостоятельно введут запрет на выдачу виз, если ЕС не удастся прийти к соглашению об этой мере.

Ранее Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша в совместном заявлении призвали к общеевропейским мерам, чтобы "решительно сократить поток российских граждан в Европейский Союз". По данным журналистов, власти Латвии намерены подождать жестких шагов от ЕС и надеются, что сегодня будет достигнуто соглашение по дорожной карте по сокращению числа туристов из РФ.

В свою очередь Чехия, которая на данный момент председательствует в ЕС, предложила главам МИД блока договориться о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме в качестве первой меры — за этим, как ожидает Прага, должны последовать другие шаги в этом направлении. Помимо этого Чехия предлагает, чтобы любые последующие обсуждения запрета на выдачу туристических виз россиянам касались в первую очередь пересечения гражданами РФ сухопутных границ с ЕС.

Пограничное агентство ЕС Frontex подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Евросоюз через сухопутные границы въехали более миллиона российских граждан — большинство из них через Эстонию и Финляндию.

Напомним, по данным СМИ, Евросоюз может запретить выдавать туристические визы россиянам старше 25 лет, в то время как те, кто не достиг этого возраста, сохранят за собой возможность посещать ЕС.

Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал идею запретить въезд на территорию ЕС всем гражданам РФ. По его мнению, нельзя закрывать возможность покинуть Россию тем, кто этого хочет в сложившихся обстоятельствах.