"Це пропаганда проти свобод": Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні

За словами федерального президента Німеччини, весь світ побачив воєнні злочини Росії в Україні. Також політик додав, що керівництво РПЦ, яке підтримало війну, також є відповідальним за бомбардування й точкові удари по цивільних об'єктах.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час відкриття асамблеї Всесвітньої ради церков у Карлсруе розкритикував Російську православну церкву, чиї представники також перебували на заході. Так він заявив, що керівництво РПЦ має стосунок до воєнних злочинів в Україні, про що пише сайт Канцелярії федерального президента Німеччини.

За його словами, керівники Російської православної церкви ведуть своїх вірян у страшну, антирелігійну та блюзнірську оману.

"Вони виправдовують агресивну війну проти України — проти своїх, проти своїх братів і сестер за вірою. Ця пропаганда проти свобод і прав громадян іншої країни", — заявив Штайнмаєр.

За словами президента Німеччини, весь світ побачив воєнні злочини Росії в Україні.

"Килимові бомбардування й точкові удари по цивільних будинках, квартирах, лікарнях, торгових центрах, вокзалах і скверах, воєнні злочини, відкриті поглядам усього світу", — сказав він.

Крім того, Штайнмаєр відзначив, що сотні православних священиків публічно висловлювалися проти війни в Україні. Він заявив, що це сміливі люди, котрі нагадують про відповідальність релігій за мир.

"Керівництво Російської православної церкви причетне до злочинів війни проти України. Ця тоталітарна ідеологія, замаскована під теологію, призвела до того, що на території України повністю або частково знищено дуже багато релігійних об'єктів: храмів, мечетей, синагог, навчальних і адміністративних будівель релігійних громад", — сказав Штайнмайєр.

Що таке Всесвітня рада церков?

Всесвітня рада церков — найбільша організація, покликана об'єднати християн. Вона була створена в 1948 році. До неї входять багато православних, протестантських і давньосхідних церков. Також на заходах присутні представники інших церков, у тому числі римо-католицької, як спостерігачі.

Раніше Фокус писав, що німці не вірять, що війна в Україні закінчиться 2022 року. 76% опитаних у Німеччині вважають, що бої триватимуть і 2023-го. Водночас 44% жителів країни підтримують розширення військовї підтримки для України, а 32% задоволені поточними масштабами.

Ще нагадаємо, що Шольц розповів, яку зброю Німеччина відмовляється постачати Україні. Канцлер Німеччини побоюється, що війна Росії з Україною може перерости в Третю світову війну. Тому деякі види озброєнь ФРН не постачатиме Києву, щоб уникнути ескалації.