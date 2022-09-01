"Это пропаганда против свобод": Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны в Украине

По словам федерального президента Германии, весь мир увидел военные преступления России в Украине. Также политик добавил, что руководство РПЦ, поддержавшее войну, также ответственно за бомбардировки и точечные удары по гражданским объектам.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время открытия ассамблеи Всемирного совета церквей в Карлсруэ раскритиковал Русскую православную церковь, чьи представители также находились на мероприятии. Так, он заявил, что руководство РПЦ имеет отношение к военным преступлениям в Украине, о чем пишет сайт Канцелярии федерального президента Германии.

По его словам, руководители Русской Православной Церкви ведут своих верующих в страшное, антирелигиозное и кощунственное заблуждение.

"Они оправдывают агрессивную войну против Украины — против своих, против своих братьев и сестер по вере. Эта пропаганда против свобод и прав граждан другой страны", — заявил Штайнмайер.

По словам президента Германии, весь мир увидел военные преступления России в Украине.

"Ковровые бомбардировки и точечные удары по гражданским домам, квартирам, больницам, торговым центрам, вокзалам и скверам, военные преступления, открытые взорам всего мира", — сказал он.

Кроме того, Штайнмайер отметил сотни православных священников публично высказывались против войны в Украине. Он заявил, что это смелые люди, которые напоминают об ответственности религий за мир.

"Руководство Русской православной церкви замешано в преступлениях войны против Украины. Эта тоталитарная идеология, замаскированная под теологию, привела к тому, что на территории Украины полностью или частично уничтожено очень много религиозных объектов: храмов, мечетей, синагог, учебных и административных зданий религиозных общин", — сказал Штайнмайер.

Что такое Всемирный совет церквей?

Всемирный совет церквей — самая крупная организация, призванная объединить христиан. Она была создана в 1948 году. В нее входят многие православные, протестантские и древневосточные церкви. Также на мероприятиях присутствуют представители других церквей, в том числе римско-католической, в качестве наблюдателей.

Ранее Фокус писал, что Немцы не верят, что война в Украине закончится в 2022 году. 76% опрошенных в Германии считают, что бои будут продолжаться и в 2023-м. В то же время 44% жителей страны поддерживают расширение военной поддержки для Украины, а 32% удовлетворены текущими масштабами.

Еще напомним, что Шольц рассказал, какое оружие Германия отказывается поставлять Украине. Канцлер Германии опасается, что война России с Украиной может перерасти в Третью мировую войну. Поэтому некоторые виды вооружений ФРГ не будет поставлять Киеву, чтобы избежать эскалации.