Хвороба продовжує поширюватися: у Європі зафіксували новий випадок смерті від мавпячої віспи

У померлого пацієнта були супутні захворювання. Це ускладнює перебіг хвороби.

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті людини від мавпячої віспи. Про це повідомляє France 24.

За інформацією бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano, у померлого були супутні захворювання. На кінець серпня у Бельгії налічувалося 706 підтверджених випадків мавпячої віспи. 32 пацієнти були госпіталізовані через тяжкий перебіг хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на 31 серпня зареєструвала вже 50 496 випадків зараження мавпячою віспою та 16 смертей у 101 державі.

Варто зазначити, що перший випадок смерті у Європі від цієї хвороби зафіксували в Іспанії наприкінці липня. За попередньою інформацією, заражена людина мала супутнє захворювання — енцефаліт. У США перший випадок смерті від мавпячої віспи був зафіксований наприкінці серпня. У померлого був ослаблений імунітет.

Що таке мавпяча віспа?

Мавпяча віспа — рідкісне інфекційне захворювання тварин і людини. Серед симптомів хвороби:

лихоманка;

загальна інтоксикація;

висип на шкірі.

Збудник — вірус, що належить до сімейства поксвірусів. Він близький генетично до вірусу віспи людини.

Нагадаємо, згідно з результатами нового дослідження, вірус мавпячої віспи пройшов "прискорену еволюцію" і набув нові мутації набагато швидше, ніж очікували.

Також ми писали, що у Нігерії зафіксовано перший випадок смерті людини від мавпячої віспи.