Болезнь продолжает распространяться: в Европе зафиксировали новый случай смерти от обезьяньей оспы

У умершего пациента были сопутствующие заболевания. Это усложняет процесс течения болезни.

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти человека от обезьяньей оспы. Об этом информирует France 24.

По информации бельгийского института здравоохранения Sciensano, у умершего были сопутствующие заболевания. На конец августа в Бельгии насчитывалось 706 подтвержденных случаев обезьяньей оспы. 32 пациента были госпитализированы из-за тяжелого течения болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на 31 августа зарегистрировала уже 50 496 случаев заражения обезьяньей оспой и 16 смертей в 101 государстве.

Стоит отметить, что первый случай смерти в Европе от этой болезни зафиксировали в Испании в конце июля. По предварительной информации, зараженный человек имел сопутствующее заболевание — энцефалит. В США первый случай смерти от обезьяньей оспы был зафиксирован в конце августа. У умершего быль ослаблен иммунитет.

Что такое обезьянья оспа?

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание животных и человека. Среди симптомов болезни:

лихорадка;

общая интоксикация;

экзантема (сыпь на коже).

Возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Он близок генетически к вирусу оспы человека.

Напомним, согласно результатам нового исследования, вирус оспы обезьян прошел "ускоренную эволюцию" и приобрел новые мутации гораздо быстрее ожидаемого.

Также мы писали, что в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от обезьяньей оспы.