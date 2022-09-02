"Дешева сила": Кремль хоче відправити громадян Північної Кореї на Донбас

Ідею відкрито підтримують російські чиновники, котрі розраховують на допомогу працьовитих корейців. За словами посла РФ в КНДР, північнокорейців можна кинути в "найважчі умови".

Керівництво КНДР висловило зацікавленість у тому, щоб відправити своїх будівельників в окуповані регіони України та допомогти Кремлю відновити руйнування. Про це повідомляє Fox News.

Північнокорейський посол у Москві нещодавно провів зустріч із двома представниками окупованих територій Донбасу та висловив оптимізм у тому, що стосується сфери трудової міграції. За словами посла, його країна послаблює прикордонні обмеження, пов’язані з пандемією.

Цю ідею відкрито підтримують високопосадовці та дипломати, які розраховують на дешеву робочу силу працьовитих корейців. За словами посла РФ у Північній Кореї, північнокорейців можна буде кинути в "найважчі умови".

За словами Ребеки Коффлер, колишньої офіцерки військової розвідки США, яка спеціалізується на РФ, з репутаційної точки зору Путін намагається показати, що Росія не повністю ізольована і має ще друзів, незважаючи на жорсткі санкції.

"З практичної точки зору в цьому є сенс: хто ще це робитиме? На Донбасі складні умови, до того ж у російських військ спостерігаються складнощі з вербуванням новобранців", — пояснила експертка.

У липні Північна Корея стала єдиною країною, за винятком РФ та Сирії, яка визнала "незалежність" окупованих територій Донбасу.

За оцінками правозахисних груп, за останні кілька років північнокорейський диктатор Кім Чен Ин спрямував десятки тисяч своїх збіднілих громадян у трудові табори на територію Росії. Це приносить дохід північнокорейському режиму.

Нагадаємо, що Північна Корея зближується з Кремлем на тлі війни. Російське керівництво допоможе КНДР військовими технологіями.

Раніше Фокус повідомляв, що в КНДР депутати парламенту розплакалися після повідомлень про хворобу керманича.