РосЗМІ пишуть про роботу ППО у небі над Ростовом (фото)

Жителі мікрорайону Левенцівка поділилися в соцмережах фотографіями, на яких у небі видно білі сліди, схожі на сліди від розриву ракет.

У п'ятницю, 2 вересня, у соцмережах повідомили про те, що в небі над містом Ростов-на-Дону бачили білі сліди, схожі на ті, що залишають ракети. Інформацію та фото опублікував російський Телеграм-канал "Ростов Главный".

На фото — небо над багатоповерховими будинками, де видно характерні білі смуги, дуже схожі на сліди від ракет.

[ + – ] У небі над Левенцівкою помітили сліди від ракет

"Загадкові сліди в небі в районі Левенцівки. Невже ППО працює вже так близько?" — підписали автори каналу фото.

[ + – ] Слід від ракети в небі

До речі, цей інший російський Телеграм-канал повідомляв також про звуки, схожі на вибухи від ракет. Їх чули місцеві мешканці близько першої години ночі.

Де знаходиться Левенцівка, над якою пролунали вибухи

Левенцівка — житловий мікрорайон, розташований на західній околиці Ростова-на-Дону. На площі приблизно 8 квадратних кілометрів за офіційною статистикою проживають 86 тисяч жителів.

Район починається від вулиці Малиновського (перетину з вулицею Доватора та проспектом Страйки) і тягнеться на захід близько 2,7 км.

Житловий район поділяється на мікрорайони та квартали житлових будинків, деякі з них отримали назви: Англійська, Італійська, Французька, Левенцівка Парк, П'ятий елемент, Західні Алеї.

Нагадаємо, дещо раніше про гучні "хлопки" повідомляли в Бєлгороді. Як виявилося, щонайменше дві ракети окупантів, які летіли у бік України, вибухнули на території Росії. Одна ракета впала ближче до кордону, а друга вибухнула в небі. Було чути сильні вибухи.

Крім того, протягом двох тижнів в окупованому Криму зафіксовано 27 "хлопків" на різних військових об'єктах ЗС РФ. Внаслідок диверсій та вибухів знищено склади з боєприпасами, а також кілька одиниць бойової авіації ПКС Росії.