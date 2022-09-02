РосСМИ пишут о работе ПВО в небе над Ростовом (фото)

Жители микрорайона Левенцовка поделились в соцсетях фотографиями, на которых в небе видны белые следы, похожие н следы от разрыва ракет.

В пятницу, 2 сентября, в соцсетях сообщили о том, что в небе над городом Ростов-на-Дону видели белые следы, похожие на те, которые оставляют ракеты. Информацию и фото опубликовал российский Телеграм-канал "Ростов Главный".

На фото — небо над многоэтажными домами, в котором видны характерные белые полосы, очень похожие на следы от ракет.

[ + – ] В небе над Левенцовкой заметили следы от ракет

"Загадочные следы в небе в районе Левенцовки. Неужели ПВО работает уже так близко?" — подписали авторы канал фото.

[ + – ] След от ракеты в небе

К слову, этот другой российский Телеграм-канал сообщал также о звуках, похожих на взрывы от ракет. Их слышали местные жители около часа ночи.

Где находится Левенцовка, над которой прозвучали взрывы

Левенцовка — жилой микрорайон, который расположен на западной окраине Ростова-на-Дону. На площади приблизительно в 8 квадратных километров по официальной статистике проживают 86 тысяч жителей.

Район начинается от улицы Малиновского (пересечения с улицей Доватора и проспектом Стачки) и тянется на запад около 2,7 км.

Жилой район подразделяется на микрорайоны и кварталы жилых домов, некоторые из них получили названия: Английский, Итальянский, Французский, Левенцовка Парк, Пятый элемент, Западные Аллеи.

Напомним, несколько ранее о громких "хлопках" сообщали в Белгороде. Как оказалось, как минимум две ракеты оккупантов, которые летели в сторону Украины, взорвались на территории России. Одна ракета упала ближе к границе, а вторая — взорвалась в небе. Были слышны мощные взрывы.

Кроме того, в течение двух недель в оккупированном Крыму были зафиксированы 27 "хлопков" на различных военных объектах ВС РФ. В результате диверсий и взрывов были уничтожены склады с боеприпасами, а также несколько единиц боевой авиации ВКС России.