Нема кому воювати: РФ шукає добровольців на війну проти України в психоневрологічному диспансері (фото)

Рекламу розмістили під інформацією для осіб, які бажають пройти медичні обстеження, необхідне для отримання дозволу на володіння зброєю.

Через брак військових у російській армії для відправлення на війну в Україну окупанти шукають добровольців у психоневрологічному диспансері №2 Санкт-Петербурга. Про це йдеться на сайті медустанови.

На сайті диспансеру з'явилася агітація вступати на військову службу нібито до іменних підрозділів "Кронштадт", "Нева" та "Павловск". Вказано, що контракт можна укласти від шести місяців.

Варто зазначити, що рекламу із закликом розмістили під інформацією для осіб, які бажають пройти медичне обстеження для отримання дозволу на володіння зброєю.

[ + – ] Агітація на сайті психонервологічного диспансеру №2 Санкт-Петербурга

Нагадаємо, що у РФ це вже не перший випадок. Раніше в один із шелтерів російської благодійної організації "Ночлежка" прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району Санкт-Петербурга, який хотів розкласти листівки із закликом йти на контрактну службу. Черговий шелтер не дозволив це зробити і відправив чиновника до керівництва, але він не пішов. В адміністрації Фрунзенського району Санкт-Петербурга підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що інформують про службу за контрактом усіх, кого можливо. Як зазначено на листівці, пройти службу можуть чоловіки віком 19-59 років із середньою освітою.

Раніше ми повідомляли, що в Росії закінчується зброя 122 та 155 калібрів. Воюватимуть гарматами часів Сталіна.

Фокус також писав, що через гостру нестачу особового складу серед російських військових у РФ шукають способи підвищення чисельності своїх військ.