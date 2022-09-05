Некому воевать: РФ ищет добровольцев на войну против Украины в психоневрологическом диспансере (фото)

Рекламу размесили под информацией для лиц, желающих пройти медицинские обследование, необходимое для получения разрешения на владение оружием.

Из-за нехватки военных в российской армии для отправления на войну в Украину, оккупанты ищут добровольцев в психоневрологическом диспансере №2 Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте медучреждения.

На сайте диспансера появилась агитация поступать на военную службу якобы в именные подразделения "Кронштадт", "Нева" и "Павловск". Указано, что контракт можно заключить от 6 месяцев.

Стоит отметить, что рекламу с призывом разместили под информацией для лиц, желающих пройти медицинское обследование для получения разрешения на владение оружием.

[ + – ] Агитация, которая на сайте психонервологического диспансере №2 Санкт-Петербурга

Напомним, что в РФ это уже не первый случай. Ранее в один из шелтеров российской благотворительной организации "Ночлежка" пришел чиновник из администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, который хотел разложить листовки из призывом идти на контрактную службу. Дежурный шелтера не разрешил это сделать и отправил чиновника к руководству, но он не пошел. В администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга эту информацию подтвердили. Там отметили, что информируют о службе по контракту всех, кого возможно. Как указано на листовке, пройти службу могут мужчины в возрасте 19-59 лет со средним образованием.

Ранее мы сообщали, что в России заканчивается оружие 122 и 155 калибров. Воевать будут пушками времен Сталина.

Фокус также писал, что из-за острой нехватки личного состава среди российских военных в РФ ищут способы повышения численности своих войск.