Космічний туризм прямо на Землі: у Дубаї будують готель у вигляді Місяця за $5 млрд (відео)

Автори проєкту розраховують відкрити будівлю вже за п'ять років. Крім готелю, всередині будуть приватні квартири, нічний клуб і центр підготовки космонавтів.

У Дубаї мають намір побудувати величезний готель у вигляді Місяця вартістю $5 млрд. Канадська архітектурна компанія Moon World Resorts Inc розповіла подробиці виданню Arabian Business.

Проєкт "космічного" курорту Moon Dubai розробили архітектори Сандра Метьюз і Майкл Гендерсон. Вони пропонують збудувати будівлю висотою 224 метри у вигляді Місяця шириною 198 метрів, встановленим на круглій платформі з двох дисків. За розрахунками фахівців, будівельні роботи займуть лише чотири роки.

[ + – ] Проєкт готелю Moon Dubai Фото: отель луна

За задумом авторів, готель зможе приймати 2,5 млн осіб на рік і пропонувати їм "космічний туризм". У ньому відкриються спа-салон, оздоровчий центр, нічний клуб, виставковий центр, лаундж-зона та загадковий "місячний шатл". Пропонується, щоб Moon Dubai працював відповідно до золотого сертифіката LEED, 5-зіркового стандарту забудови та 5-діамантового курортного стандарту.

Moon Dubai включатиме житловий комплекс Sky Villas із розкішними апартаментами, розміщеними всередині основних надбудов дискових будівель. Усередині обладнають приблизно 300 квартир, які охочі зможуть придбати й автоматично стати членами ексклюзивного приватного клубу. Усередині штучного місяця розмістять офіси різних космічних агентств, а також центри підготовки космонавтів.

"Зараз MWR планує у 2023 році провести глобальну серію шоу, на яких Місяць продемонструють потенційним регіональним ліцензіатам. Одне з таких шоу пройде в регіоні MENA, можливо, в Дубаї, ОАЕ, а також в інших варіантах, включаючи Саудівську Аравію, Катар, Бахрейн і Кувейт", — розповів Майкл Хендерсон.

Він очікує, що після отримання ліцензії MENA компанія зможе вибрати місце для будівництва. Після цього буде запущено програму попередньої підготовки, яка триватиме рік, а потім ще чотири роки триватиме будівництво.

Раніше писали, що у Саудівській Аравії відкривають унікальний готель, висічений у скелі посеред пустелі Аль-Ула. Архітектором виступає Жан Нувель, автор проєктів Лувру в Абу-Дабі та Башту Абгар у Барселоні.

Нещодавно туристи показали фото шикарного готелю-поїзда з ПАР. Состав розмістили на покинутому залізничному мосту в парку Крюгера, звідки відкривається чудовий краєвид на долину річки.