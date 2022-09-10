Космический туризм прямо на Земле: в Дубае строят отель в виде Луны за $5 млрд (видео)

Авторы проекта рассчитывают открыть здание уже через пять лет. Помимо отеля, внутри будут частные квартиры, ночной клуб и центр подготовки космонавтов.

В Дубае собираются построить огромный отель в виде Луны стоимостью $5 млрд. Канадская архитектурная компания Moon World Resorts Inc рассказала подробности изданию Arabian Business.

Проект "космического" курорта Moon Dubai разработали архитекторы Сандра Мэтьюз и Майкл Хендерсон. Они предлагают построить здание высотой 224 метра в виде Луны шириной 198 метров, установленной на круглой платформе из двух дисков. По расчетам специалистов, строительные работы займут всего четыре года.

[ + – ] Проект отеля Moon Dubai Фото: Arabian Business

По задумке авторов, отель сможет принимать 2,5 млн человек в год и предлагать им "космический туризм". В нем откроются спа-салон, оздоровительный центр, ночной клуб, выставочный центр, ландж-зона и загадочный "лунный шатл". Предлагается, чтобы Moon Dubai работал в соответствии с золотым сертификатом LEED, 5-звездочным стандартом застройки и 5-бриллиантовым курортным стандартом.

Moon Dubai будет включать в себя жилой комплекс Sky Villas с роскошными апартаментами размещенными внутри основных надстроек дисковых зданий. Внутри оборудуют примерно 300 квартир, которые желающие смогут приобрести и автоматически стать членами эксклюзивного частного клуба. Внутри искусственной Луны разместят офисы различных космических агентств, а также центры подготовки космонавтов.

"В настоящее время MWR планирует в 2023 году провести глобальную серию шоу, на которых Луну продемонстрирюет потенциальным региональным лицензиатам. Одно из таких шоу пройдет в регионе MENA, возможно, в Дубае, ОАЭ, а также в других вариантах, включая Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и Кувейт", — рассказал Майкл Хендерсон.

Он ожидает, что после получения лицензии MENA, компания сможет выбрать место для строительства. После этого будет запущена программа предварительной подготовки, которая займет год, а затем еще четыре года продлится строительство.

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