Капітал $500 млн: кому дістануться активи королеви Єлизавети ІІ після смерті

Королева заробила свій статок завдяки інвестиціям, колекції творів мистецтв, ювелірним виробам та володінню майном.

Після смерті Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ залишила понад $500 мільйонів особистих активів за 70 років свого перебування на троні. Більшість її особистого майна успадкує король Карл III. Про це повідомляє американський телеканал CBC News.

За даними Forbes, королева заробила капітал завдяки інвестиціям, колекції творів мистецтв, ювелірним виробам та володінню майном. Крім того, після смерті королеви-матері у 2002 році її величність успадкувала близько $70 млн, включаючи картини, колекцію марок, порцеляну, коштовності, коня та інше. Також померла королева володіла замком Балморал у Шотландії, де вона померла, та Сандрінгемським будинком в Англії.

За інформацією журналістів, більшу частину її особистого майна успадкує король Чарльз. Крім того, спеціальний юридичний пункт звільняв королеву від сплати податку на спадщину щодо майна. Тепер його застосують і до короля Великобританії Карла III. Так, він не зіткнеться з британським податком у розмірі 40%, який забрав би близько $200 млн майна його матері.

Королівський маєток — Букінгемський палац — також належатиме новоспеченому монарху. Однак його не вважають його приватною власністю, оскільки він перебуває у довірчому управлінні. Це означає, що король не може продати активи.

Нагадаємо, 8 вересня померла 96-річна королева Єлизавета. Вона перебувала у колі своїх дітей та онуків у замку Балморал, де традиційно проводила літню відпустку.

10 вересня принц Чарльз офіційно став королем Великобританії Карлом ІІІ. Його офіційним наступником оголошений Вільям, який одержав новий титул принца Уельського.

Фокус писав про найексклюзивніші та найнезвичайніші автомобілі королеви Єлизавети ІІ. У гаражі монархині стояли безліч різних машин — від розкішних Bentley та Rolls-Royce до практичних Land Rover.