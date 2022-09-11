Капитал в $500 млн: кому достанутся активы королевы Елизаветы ІІ после смерти

Королева заработала свое состояние благодаря инвестициям, коллекции произведений искусств, ювелирным изделиям и владением имущества.

После своей смерти Королева Соединенного Королевства Елизавета ІІ оставила более $500 миллионов личных активов за 70 лет своего пребывания на троне. Большую часть ее личного имущества унаследует король Карл III. Об этом сообщает американский телеканал CBC News.

По данным Forbes, королева заработала капитал благодаря инвестициям, коллекции произведений искусств, ювелирным изделиям и владением имущества. Кроме того, после смерти королевы-матери в 2002 году Ее величество унаследовала около $70 млн, включая картины, коллекцию марок, фарфор, драгоценности, лошади и другое. Также умершая королева владела замком Балморал в Шотландии, где она скончалась, и Сандрингемским домом в Англии

По информации журналистов, большую часть ее личного имущества унаследует король Чарльз. Кроме того, специальный юридический пункт освобождал королеву от уплаты налога на наследство в отношении имущества. Теперь он будет примениться и к королю Великобритании Карлу III. Таким образом он не столкнется с британским налогом в размере 40%, который забрал бы около $200 млн имущества его матери.

Королевское поместье — Букингемский дворец будет также принадлежать новоиспеченному монарху. Однако оно не считается его частной собственностью, поскольку находится в доверительном управлении. Это означает, что он не может продать активы.

Напомним, 8 сентября умерла 96-летняя королева Елизавета. Она находилась в кругу своих детей и внуков в замке Балморал, где традиционно проводила летний отпуск.

10 сентября принц Чарльз официально стал королем Великобритании Карлом III. Его официальным преемником объявлен Уильям, получивший новый титул принца Уэльского.

Фокус писал о самых эксклюзивных и необычных автомобилей королевы Елизаветы ІІ. В гараже монарха стояли множество разных машин — от роскошных Bentley и Rolls-Royce до практичных Land Rover.