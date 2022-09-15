Сім'я проведе приватну церемонію поховання: нові деталі похорону Єлизавети II (фото)

На державному похороні монархині будуть присутні близько 2 тисяч людей. Церемонія прощання завершиться останнім постом військових, двохвилинним мовчанням та виконанням пісні особистим волинником королеви.

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Букінгемський палац оголосив нові деталі похорону королеви Сполученого Королівства Єлизавети II, які відбудуться 19 вересня. Її Величність поховають поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким принцом Філіпом у Віндзорі. Після державного похорону у Вестмінстерському абатстві пройде приватна церемонія, на якій буде присутня лише її родина. Про це пише британське видання The Guardian.

[ + – ] Громадськість приходить попрощатися з королевою

Королеву поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI під час служби о 19:30. На державному похороні будуть присутні понад 2 тисячі офіційних гостей, зокрема світових лідерів. Церемонія прощання з Єлизаветою II завершиться останнім постом військових, двохвилинним мовчанням та виконанням пісні особистим волинником королеви.

Перед державним похороном труну з тілом монархині доставлять у Вестмінстерське абатство на державному лафеті. Після служби відбудеться довга процесія від Вестмінстерського абатства до Веллінгтонської арки. Під час неї новоспечений король Великобританії Карл III йтиме попереду всіх членів королівської родини, які йдуть за лафетом.

[ + – ] Труна королеви Єлизавети II виставлена у Вестмінстер-холі

Після процесії труну перенесуть у катафалк, який вирушить у Віндзор, де у каплиці Святого Георгія пройде заупокійна служба. На ній будуть присутні близько 800 людей. Пізніше увечері сім'я Єлизавети II візьме участь у приватній церемонії поховання.

Зараз труна знаходиться у Вестмінстерській залі. 15 вересня четверо дітей Єлизавети II, зокрема король Карл III, проведуть 15-хвилинне бдіння біля катафалка.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що похорон королеви Єлизавети II транслюватимуть у кінотеатрах Великобританії. Під час показу похорону королеви глядачі зможуть купити лише воду. Ніякого попкорну та снеків не продаватимуть.

13 вересня стало відомо, що заповіт Єлизавети II замкне в сейф на 90 років. Документ лежатиме з рештою заповітів усіх померлих членів королівської родини з 1910 року.