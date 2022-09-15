Семья проведет частную церемонию погребения: новые детали похорон Елизаветы II (фото)

На государственных похоронах монархини будут присутствовать около 2 тысяч людей. Церемония прощания завершится последним постом военных, двухминутным молчанием и исполнением песни личным волынщиком королевы.

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Букингемский дворец объявил новые детали похорон королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября. Ее величество будет похоронена рядом со своим мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филипом в Виндзоре. После государственных похорон в Вестминстерском аббатстве пройдет частная церемония, на которой будет присутствовать только ее семья. Об этом пишет британское издание The Guardian.

[ + – ] Общественность приходит попрощаться с королевой

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI во время службы в 19:30. На государственных похоронах будут присутствовать более 2 тысяч официальных гостей, в том числе мировых лидеров. Церемония прощания с Елизаветой II завершится последним постом военных, двухминутным молчанием и исполнением песни личным волынщиком королевы.

Перед государственными похоронами гроб с телом монархини будет доставлен в Вестминстерское аббатство на государственном лафете. После службы состоится длинная процессия от Вестминстерского аббатства до Веллингтонской арки. Во время нее новоиспеченный король Великобритании Карл III будет идти впереди всех членов королевской семьи, идущих за лафетом.

[ + – ] Гроб королевы Елизаветы II выставлен в Вестминстер-холле

После процессии гроб перенесут в катафалк, который отправится в Виндзор, где в часовне Святого Георгия пройдет заупокойная служба. На ней будут присутствовать около 800 людей. Позже вечером семья Елизаветы II примет участие в частной церемонии погребения.

В настоящее время гроб находится в Вестминстерском зале. Четверо детей королевы во главе с королем совершат. 15 сентября четверо детей Елизаветы II, в том числе король Карл III, проведут 15-минутное бдение у катафалка.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что похороны королевы Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах Великобритании. Во время показа похорон королевы зрители смогут купить только воду. Никакого попкорна и снеков продавать не будут.

13 сентября стало известно, что завещание Елизаветы II запрут в сейф на 90 лет. Документ будет лежать с остальными завещаниями всех умерших членов королевской семьи с 1910 года.