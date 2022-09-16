"Знаєш, хто я такий?": у Воронежі "вагнерівець", який повернувся з України, напав на росгвардійців

В один із готелів Воронежа викликали співробітників Росгвардії через скандал, який влаштував чоловік у військовій формі з шевроном ПВК "Вагнер".

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У воронезькому готелі чоловік у військовій формі з шевроном, дуже схожим на відмітний знак ПВК "Вагнер", влаштував скандал. Персоналу довелося викликати співробітників Росгвардії. Відео з місця подій опублікував Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, як чоловік із шевроном ПВК "Вагнер" влаштовує неадекватний скандал у вітальні готелю. Повідомляється, що інцидент стався в місті Воронеж.

Неадекватна поведінка "вагнерівця" змусила персонал готелю викликати охорону в особі співробітників Росгвардії. Коли ті прибули на місце, винуватець конфлікту почав скандалити ще більше. Цього разу ціллю його "променів тестостерону" стали "росгвардійці", які прибули на виклик.

У ході розмови з'ясувалося, що неадеквата звуть Андрій. Чоловік став погрожувати одному зі співробітників засунути палицю в задній прохід і постійно ставив риторичне запитання: "Ти знаєш, хто я такий?" Водночас він прикривався тим, що "захищає їхню країну", його позивний "Марлін", і він зі спецгрупи 136 полку.

На кадрах одного з роликів із місця подій видно, як "вагнерівець" завдає удару кулаком одному з "розгвардійців". Буквально через секунду його самого валять на підлогу та б'ють палицями, після чого надягають на нього наручники. Навіть це не заспокоїло бравого воїна.

"Я, с**а, воював за вашу країну, а ти, чмошник йоб***й, мені погрожуватимеш?" — кричав затриманий.

Він продовжив погрожувати співробітникам Росгвардії, через що ті викликали на місце слідчих.

Прибувши на місце, вони підтвердили, що затриманий є "добровольцем". Днями він повернувся в Росію. У ході обшуку в його автомобілі знайшли 476 набоїв калібру 9х19 мм. Їхню наявність він спробував пояснити тим, що вони "завалялися" і що він про них просто забув.

На "вагнерівця" порушили кримінальну справу за незаконне зберігання боєприпасів (222 КК РФ).

Примітно, що будь-якої інформації про порушення на нього справи про напад на співробітників при виконанні немає.

Нагадаємо, що росЗМІ пишуть, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин завербував на війну в Україні маніяка-канібала. Як стверджує російська правозахисниця Ольга Романова, куратор найманців уже встиг завербувати понад 10 тисяч ув'язнених. Перевага надається тим, хто засуджений за тяжкі злочини.

Раніше Фокус також повідомляв, що контрнаступ ЗСУ спонукав Росію оголосити масове вербування в армію Керівництво РФ, і пропагандисти активно закликають вирушити на війну, тоді як Кремль поки що не наважується оголосити загальну мобілізацію.