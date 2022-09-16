"Знаешь, кто я такой?": в Воронеже вернувшийся из Украины "вагнеровец" напал на росгвардейцев

В один из отелей Воронежа вызвали сотрудников Росгвардии из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме с шевроном ЧВК "Вагнер".

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В воронежском отеле мужчина в военной форме с шевроном, очень похожим на отличительный знак ЧВК "Вагнер", устроил скандал. Персоналу пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" устраивает неадекватный скандал в гостиной отеля. Сообщается, что инцидент произошел в городе Воронеж.

Неадекватное поведение "вагнеровца" вынудило персонал отеля вызвать охрану в лице сотрудников Росгвардии. Когда те прибыли на место, зачинщик конфликта начал скандалить еще больше. В этот раз целью его "лучей тестостерона" стали прибывшие на вызов "росгвардейцы".

В ходе разговора выяснилось, что неадеквата зовут Андрей. Мужчина стал угрожать одному из сотрудников засунуть дубинку в задний проход и постоянно задавал риторический вопрос: "Ты знаешь, кто я такой?". В то же время он прикрывался тем, что "защищает их страну", его позывной "Марлин" и он из спецгруппы 136-го полка.

На кадрах одного из роликов с места событий видно, как "вагнеровец" наносит удар кулаком одному из "росгвардейцев". Буквально через секунду его самого валят на пол и избивают дубинками, после чего надевают на него наручники. Даже это не успокоило бравого воина.

"Я, с**а, воевал за вашу страну, а ты, чмошник еб***й, мне угрожать будешь?", — кричал задержанный.

Он продолжил угрожать сотрудникам Росгвардии, из-за чего те вызвали на место следователей.

Прибыв на место, они подтвердили, что задержанный является "добровольцем". На днях он вернулся в Россию. В ходе обыска в его автомобиле были найдены 476 патронов калибра 9х19 мм. Их наличие он попытался объяснить тем, что они "завалялись", и что он о них просто забыл.

На "вагнеровца" возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов (222 УК РФ).

Примечательно, что какая-либо информация о возбуждении на него дела о нападении на сотрудников при исполнении, отсутствует.

Напомним, что росСМИ пишут, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал на войну в Украине маньяка-каннибала. Как утверждает российская правозащитница Ольга Романова, куратор наемников уже успел завербовать более 10 тысяч заключенных. Предпочтение отдается тем, кто осужден за тяжкие преступления.

Ранее Фокус также сообщал, что контрнаступление ВСУ побудило Россию объявить массовую вербовку в армию Руководство РФ и пропагандисты активно призывают отправиться на войну, в то время как Кремль пока не решается объявить всеобщую мобилизацию.