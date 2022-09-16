РФ усе далі від цивілізації: на неї більше не поширюється конвенція з прав людини

РФ більше не є членом Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з виключенням її з Ради Європи, а також із її воєнними діями на території України.

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Із 16 вересня 2022 року Російська Федерація більше має статусу члена Європейської конвенції з прав людини. Про це повідомила у своїй заяві генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє пресслужба відомства.

"Агресія Росії проти України продовжує завдавати болю та страждань мільйонам людей в Україні та в усій Європі. Ми ще раз закликаємо російське керівництво негайно припинити війну в Україні та репресії, що продовжуються, проти власного народу", — заявила Пейчинович-Бурич.

Водночас російська сторона вже відреагувала на це. Зокрема, глава російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой заявив, що саме держави-члени НАТО, на думку російської сторони, несуть відповідальність за розрив діалогу між Москвою та Радою Європи.

На думку Толстого, весь цей час країни НАТО "використовували тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів і нападок".

Крім цього, дипломат заявив, що Росія відмовляється сплачувати щорічний членський внесок у ПАРЄ через "безпрецедентний політичний і санкційний тиск".

Якийсь час тому прессекретар Путіна Дмитро Пєсков уточнював, що вихід Росії з Ради Європи також означає її вихід із усіх механізмів цієї організації, включаючи Конвенцію з прав людини.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив звіт із критикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, згідно з яким країна більше не сприймається як демократична.

Раніше Фокус також повідомляв, що ЄСПЛ ухвалив п'яту скаргу України проти Росії. Йдеться про порушення заборони тортур, права на життя, права на повагу до приватного та сімейного життя, права на свободу думки та вираження, захист власності.