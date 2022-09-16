РФ все дальше от цивилизации: на нее больше не распространяется конвенция по правам человека

РФ больше не член Европейской конвенции по правам человека в связи с исключением ее из Совета Европы, а также с ее военными действиями на территории Украины,

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С 16 сентября 2022 года Российская Федерация больше обладает статусом члена Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщила в своем заявлении генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает в Twitter пресс-служба ведомства.

"Агрессия России против Украины продолжает причинять боли и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы еще раз призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и продолжающиеся репрессии против собственного народа", – заявила Пейчинович-Бурич.

В то же время российская сторона уже отреагировала на это. В частности глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что именно государства-члены НАТО, по мнению российскую стороны, несут ответственность за разрыв диалога между Москвой и Советом Европы.

По мнению Толстого, все это время страны НАТО "использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок".

Помимо этого дипломат заявил, что Россия отказывается платить ежегодный членский взнос в ПАСЕ из-за "беспрецедентного политического и санкционного давления".

Некоторое время назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что выход России из Совета Европы также означает ее выход из всех механизмов этой организации, включая Конвенцию по правам человека.

Напомним, что Европарламент принял отчет с критикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которому страна больше не воспринимается как демократическая.

Ранее Фокус также сообщал, что ЕСПЧ принял пятую жалобу Украины против России. Речь идет о нарушениях запрета пыток, права на жизнь, права на уважение к частной и семейной жизни, права на свободу мнения и выражения, защиту собственности.