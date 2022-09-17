"Неправильний вибір": Німеччина навмисне зволікає з реальною військовою допомогою Україні, — Польща

У МЗС Польщі заявили, що Німеччина потрапила у залежність від російського газу. Вона зробила неправильний вибір, вирішивши, що Москва є надійним партнером.

Related video

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Німеччина, зважаючи на все, спеціально затримує реальну військову допомогу Україні, оскільки сподівається на відновлення нормальних торгових відносин з Росією. Про це він розповів у інтерв'ю польському виданню I.pl.

"Нині Німеччина перебуває в незавидному становищі не тільки через повний провал своєї політики по відношенню до Росії та ширше по відношенню до всієї Східної Європи, але насамперед через крах німецької економічної моделі, в основі якої був доступ до російського газу", — Сказав політик.

За його словами, Німеччина зробила неправильний вибір, коли почала ставитися до Росії як до надійного партнера. Це призвело до того, що Берлін потрапив у велику залежність від Москви.

"Масштаби та темпи підтримки Німеччиною України демонструють риси навмисного зволікання", — сказав Рау.

Щодо України, то, як сказав політик, Польща сприймає її як частину вільного світу, якій необхідно допомогти.

"Ми думаємо, що вона є частиною вільного світу і їй потрібно максимально допомогти відбити російську агресію. Польща не шкодує сил і коштів, щоб надати цю допомогу", — заявив Рау.

Війну, яку розпочала Росія в Україні, глава МЗС Польщі назвав поворотним моментом в історії Європи. За його словами, Польща весь час попереджала партнерів, що побудова тісної співпраці з РФ призведе до того, що її практика буде "імпортована" до Європи. Тепер, коли Путін розпочав війну, у цьому майже ніхто не сумнівається.

"З імперіалізмом не можна боротися вибірково, його потрібно відкидати однозначно і цілком", — сказав міністр.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна та Польща створять спільний військовий хаб. Так, Хаб збудують на території Польщі, до проєкту приєднаються партнери з Німеччини та Нідерландів. Матеуш Моравецький разом із союзниками закликав Єврокомісію виділити Україні 9 млрд євро допомоги.

Ще нагадаємо, що Франція, Польща та Німеччина хочуть створити в ЄС місію з навчання українських військових. У спільній заяві трьох країн йдеться про те, що довгострокова підтримка України має полягати не лише у наданні озброєння.