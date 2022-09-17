"Неправильный выбор": Германия намеренно медлит с реальной военной помощью Украине, — Польша

В МИД Польши заявили, что Германия попала в зависимость от российского газа. Она сделала неправильный выбор, решив, что Москва является надежным партнером.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Германия, судя по всему, специально задерживает реальную военную помощь Украине, так как надеется на возобновления нормальных торговых отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью польском изданию I.pl.

"Сейчас Германия находится в незавидном положении не только из-за полного провала своей политики по отношению к России и шире по отношению ко всей Восточной Европе, но прежде всего из-за краха немецкой экономической модели, в основе которой лежало доступ к российскому газу", — сказал политик.

По его словам, Германия сделала неправильный выбор, когда стала относиться к России как к надежному партнеру. Это привело к тому, что Берлин попал в большую зависимость от Москвы.

"Масштабы и темпы поддержки Германией Украины демонстрируют черты преднамеренного промедления", — сказал Рау.

Что касается Украины, то, как сказал политик, Польша воспринимает ее как часть свободного мира, которой необходимо помочь.

"Мы думаем, что она часть свободного мира и ей нужно максимально помочь отразить российскую агрессию. Польша не жалеет сил и средств, чтобы оказать эту помощь", — заявил Рау.

Войну, которую начала Россия в Украине, глава МИД Польши назвал поворотным моментом в истории Европы. По его словам, Польша все время предупреждала партнеров, что построение тесного сотрудничества с РФ приведет к тому, что ее практики будут "импортированы" в Европу. Теперь, когда Путин начал войну, в этом почти никто не сомневается.

"С империализмом нельзя бороться выборочно, его нужно отвергать однозначно и целиком", — сказал министр.

Ранее Фокус сообщал, что Украина и Польша создадут общий военный хаб. Так, Хаб построят на территории Польши, к проекту присоединятся партнеры из Германии и Нидерландов. Матеуш Моравецкий вместе с союзниками призвал Еврокомиссию выделить Украине 9 млрд евро помощи.

Еще напомним, что Франция, Польша и Германия хотят создать в ЕС миссию по обучению украинских военных. В совместном заявлении трех стран говорится о том, что долгосрочная поддержка Украины должна заключаться не только в предоставлении вооружения.