Франция, Польша и Германия хотят создать в ЕС миссию по обучению украинских военных

В совместном заявлении трех стран говорится о том, что долгосрочная поддержка Украины должна заключаться не только в предоставлении вооружения.

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Министры по европейским делам Франции, Польши и Германии инициируют создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в Европейском союзе для украинских военных. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

В заявлении, в частности, идет речь о том, что помощь Киеву в долгосрочной перспективе не должна ограничиваться поставками оружия и боеприпасов.

"Мы признаем, что поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе подразумевает не только предоставление оборудования, но и создание специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи в ЕС для украинских сил", – отмечается в документе.

Как уточняется, создание такой миссии позволит также обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники ВСУ.

Также политики отметили, что сегодня Евросоюзу пора пересмотреть свои ключевые принципы политики в отношении Российской Федерации.

"Наши страны убеждены, что мы должны объединить усилия, чтобы позволить Европейскому союзу защитить наши основные ценности и обеспечить стабильность перед вызовами извне", – подчеркивается в документе.

Данное заявление было сделано во время сегодняшней встречи в рамках "Веймарского треугольника". Это форум для обсуждений и сотрудничества, который объединяет Францию, Германию и Польшу с 1991 года.

Напомним, Генштаб показал, как бойцы ВСУ проходят подготовку в Великобритании. Украинские военные получили базовые знания и умения по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина и Польша создадут общий военный хаб. Его построят на территории Польши, к проекту присоединятся партнеры из Германии и Нидерландов.