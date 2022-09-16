Франція, Польща та Німеччина хочуть створити в ЄС місію з навчання українських військових

У спільній заяві трьох країн ідеться про те, що довгострокова підтримка України має полягати не лише в наданні озброєння.

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Міністри з європейських справ Франції, Польщі та Німеччини ініціюють створення спеціальної європейської місії з навчання й допомоги в Європейському союзі для українських військових. Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті МЗС ФРН.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що допомога Києву в довгостроковій перспективі не повинна обмежуватися постачанням зброї та боєприпасів.

"Ми визнаємо, що підтримка українських збройних сил у довгостроковій перспективі має на увазі не лише надання обладнання, а й створення спеціальної європейської місії з навчання та надання допомоги в ЄС для українських сил", — наголошується в документі.

Як уточнюється, створення такої місії дозволить також забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки ЗСУ.

Також політики зазначили, що сьогодні Євросоюзу настав час переглянути свої ключові принципи політики щодо Російської Федерації.

"Наші країни переконані, що ми повинні об'єднати зусилля, щоб дозволити Європейському союзу захистити наші основні цінності й забезпечити стабільність перед викликами ззовні", — наголошується в документі.

Ця заява була зроблена під час сьогоднішньої зустрічі в межах "Веймарського трикутника". Це форум для обговорень і співробітництва, який об'єднує Францію, Німеччину та Польщу з 1991 року.

Нагадаємо, Генштаб показав, як бійці ЗСУ проходять підготовку у Великій Британії. Українські військові здобули базові знання та вміння з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної і тактичної підготовки.

Раніше ми розповідали про те, що Україна та Польща створять спільний військовий хаб. Його збудують на території Польщі, до проєкту приєднаються партнери з Німеччини та Нідерландів.