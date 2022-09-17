Рибалки натрапили на двох рідкісних акул: їх зустрічали лише 269 разів за всю історію (відео)

Девіду Стабілі, Велу Костеску та Ендрю Чангу вперше вдалося сфотографувати одночасно двох великоротих акул.

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Біля берегів США рибалки зустріли рідкісних великоротих акул, які практично не трапляються людям на очі. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Троє друзів Девід Стабіле, Вел Костеску та Ендрю Чанг вирушили на рибалку і натрапили на незвичайних тварин приблизно за 50 кілометрів від узбережжя Сан-Дієго. Рибалки зняли на камеру і опублікували в соціальних мережах відеоролик, на якому дві акули плавають поряд з човном дуже близько до поверхні води.

У коментарі телеканалу CBS8 Вел Костеску зізнався: спочатку друзі не усвідомлювали, як рідкісний шанс їм випав. Через деякий час Девід Стабіле припустив, що вони зустріли саме великоротих акул. Американці відправили відео до Інституту океанографії Скрипса і підтвердили свої припущення.

"Я думаю, що з кожною новою людиною до нас все краще доходило, що ми пережили справді унікальний досвід, недоступний іншим", — поділився враженнями Стабіле.

Як пояснив океанолог Дові Качов, великороті акули зустрічаються настільки рідко, що вчені навіть не знають, скільки їх мешкає на планеті. Більшість часу ці істоти проводять на великій глибині подалі від берега і рідко випливають до людей — за всю історію зафіксовано всього 269 таких випадків, тепер до списку додасться ще один. Варто зазначити, що відео рибалок із США поки що єдине, на якому дві великороті акули знято разом.

"Можливо, це шлюбна пара: на другому відео самець (чітко видно кламер) з пошкодженим лівим грудним плавцем; на першому відео зображено вкриту шрамами акулу, яка може бути самкою (без видимих кламерів)", — пояснила Елісон Шульман-Джанігер, наукова співробітниця Музею природної історії округу Лос-Анджелес.

Акули, які мають офіційну назву megachasma pelagios, можуть досягати 5,5 метрів у довжину і зазвичай зустрічаються на глибині від 900 до 4800 метрів. Перший випадок, коли упіймали так акулу, зафіксували 15 листопада 1976 року поруч із Гавайями, де одна з особин заплуталася в якорі військового корабля США. Одна з великоротих акул була спіймана біля острова Санта-Каталіна і виставлена ​​в Музеї природної історії округу Лос-Анджелес.

Більшість зустрічей з ними відбувалися в невеликому районі неподалік Тайваню, хоча принаймні три випадки були біля берегів Сан-Дієго у 2018 та 2019 роках. Вчені вважають, що останнім часом акули все частіше піднімаються до поверхні через зміну клімату та потепління води.

Раніше писали про існування сухопутних еполетових акул, які можуть до двох годин пересуватися землею. Як з'ясували вчені, секрет полягає в особливій структурі грудних плавців, які замінюють їм ноги.

Повідомляли також, що у серпні акула розірвала на частини дельфіна біля пляжу Південної Кароліни (США). Свідком нападу став американський лікар, який зняв подію на камеру.