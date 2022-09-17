Рыбаки наткнулись на двух редчайших акул: их встречали всего 269 раз за всю историю (видео)

Дэвиду Стабиле, Вэлу Костеску и Эндрю Чангу впервые удалось запечатлеть одновременно двух большеротых акулы.

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Возле берегов США рыбаки встретили редчайших большеротых акул, которые практически не попадаются людям на глаза. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Трое друзей Дэвид Стабиле, Вэл Костеску и Эндрю Чанг отправились на рыбалку и наткнулись на необычных животных примерно в 50 километрах от побережья Сан-Диего. Рыбаки запечатлели на камеру и опубликовали в социальных сетях видеоролик, на котором две акулы плавают рядом с лодкой очень близко к поверхности воды.

В комментарии телеканалу CBS8 Вэл Костеску признался: сначала друзья не осознавали, насколько редкий шанс им выпал. Спустя некоторое время Дэвид Стабиле предположил, что они повстречали именно большеротых акул. Американцы отправили видео в Институт океанографии Скриппса и подтвердили свои предположения.

"Я думаю, после с каждым новым человеком до нас все лучше доходило, что мы пережили действительно уникальный опыт, недоступный другим", — поделился впечатлениями Стабиле.

Как объяснил океанолог Дови Качев, большеротые акулы встречаются настолько редко, что ученые даже не знают, сколько их живет на планете. Большую часть времени эти существа проводят на большой глубине подальше от берега и редко выплывают к людям — за всю историю зафиксировано всего 269 таких случаев, теперь к списку добавится еще один. Стоит отметить, что видео рыбаков из США пока единственное, на котором две большеротых акулы запечатлены вместе.

"Возможно, это брачная пара: на втором видео самец (четко виден кламмер) с поврежденным левым грудным плавником; на первом видео изображена покрытая шрамами акула, которая может быть самкой (без видимых кламмеров)", — объяснила Элисон Шульман-Джанигер, научный сотрудник Музея естественной истории округа Лос-Анджелес.

Акулы, которые носят официальное название megachasma pelagios, могут достигать 5,5 метров в длину и обычно встречаются на глубине от 900 до 4800 метров. Первый случай поимки зафиксировали 15 ноября 1976 года рядом с Гаваями, где одна из особей запуталась в якоре военного корабля США. Одна из большеротых акул была поймана у острова Санта-Каталина и выставлена ​​в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес.

Большинство встреч с ними происходили в небольшом районе неподалеку от Тайваня, хотя как минимум три случая были у берегов Сан-Диего в 2018 и 2019 годах. Ученые считают, что в последнее время акулы все чаще поднимаются к поверхности из-за изменения климата и потепления воды.

Ранее писали о существовании сухопутных эполетных акул, которые могут до двух часов перемещаться по земле. Как выяснили ученые, секрет заключается в особой структуре грудных плавников, которые заменяют им ноги.

Сообщали также, что в августе акула разорвала на части дельфина возле пляжа Южной Каролины (США). Свидетелем нападения стал американский врач, который снял происходящее на камеру.