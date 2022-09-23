Більшість загинули: в Австралії врятували 32 кити після їхнього масового викиду на берег (фото)

Спочатку більше половини морських тварин були живі, проте з часом все більше з них почали гинути на мілині.

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В Австралії вдалося врятувати 32 із 235 китів, які масово викинулися на західному узбережжі в гавані Маккуорі штату Тасманія. Інші 203 морських тварин загинули. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Спочатку більше половини китів були живі, проте з часом все більше з них почали гинути на мілині.

"З 35 китів, що залишилися живими сьогодні вранці, нам вдалося знову спустити на воду, врятувати і випустити 32 тварини, і це приголомшливий результат", — сказав працівник Служби парків та дикої природи Тасманії Брендон Кларк.

За його словами, рятувальникам довелося приспати одного кита, який знову опинився на мілині увечері 22 вересня. Ще три кити залишилися поза досяжністю через припливи та відливи.

"Пріоритетом, як і раніше, є порятунок і звільнення тварин, що залишилися, і будь-яких інших, які викидаються на берег", — додав він.

Після цього рятувальники перейдуть до ліквідації мертвих туш у морі.

"Ми постараємося вивести їх якнайдалі від берега", — повідомив Брендон Кларк.

Причини викидів китів

У Департаменті природних ресурсів та навколишнього середовища Австралії заявили, що невідомо, що стало причиною викиду морських тварин на мілину. Крім того, є ймовірність, що знайти причину не вдасться, експерти проводять розслідування.

Нагадаємо, 21 вересня 235 китів викинулися на берег австралійського узбережжя у штаті Тасманія.

Крім того, два роки тому, того ж дня, на берег викинулося 470 китів, а 100 із них загинули, що стало найбільшим за всю історію спостережень масовим викидом китів на берег в Австралії.

20 вересня на узбережжі в штаті Тасманія виявили 14 мертвих закривавлених кашалотів. Можливо ватажок зграї помилився з навігацією, а за ним пішли інші.