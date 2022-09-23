Большинство погибли: в Австралии спасли 32 кита после их массового выброса на берег (фото)

Изначально более половины морских животных были живы, однако с прошествием времени все больше из них начали погибать на мели.

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В Австралии удалось спасти 32 из 235 китов, которые массово выбросились на западном побережье в гавани Маккуори штата Тасмания. Остальные 203 морских животных погибли. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Изначально более половины китов были живы, однако с прошествием времени все больше из них начали погибать на мели.

"Из 35 китов, оставшихся в живых сегодня утром, нам удалось снова спустить на воду, спасти и выпустить 32 животных, и это потрясающий результат", — сказал работник Службы парков и дикой природы Тасмании Брендон Кларк.

По его словам, спасателям пришлось усыпить одного кита, который снова оказался на мели вечером 22 сентября. Еще три кита остались вне досягаемости из-за приливов и отливов.

"Приоритетом по-прежнему является спасение и освобождение оставшихся животных и любых других, которые перебрасываются на берег", — добавил он.

После этого спасатели перейдут к ликвидации мертвых туш в море.

"Мы постараемся вывести их как можно дальше от берега", — сообщил Брендон Кларк.

Причины выбросов китов

В Департаменте природных ресурсов и окружающей среды Австралии заявили, что неизвестно, что стало причиной выброса морских животных на мель. Кроме того, есть вероятность, что причину найти не удастся, эксперты проводят расследование.

Напомним, 21 сентября 235 китов выбросились на берег австралийского побережья в штате Тасмания.

Кроме того, два года назад, в тот же день, на берег выбросилось 470 китов, а 100 из них погибли, что стало крупнейшим за всю историю наблюдений массовым выбросом китов на берег в Австралии.

20 сентября на побережье в штате Тасмания обнаружили 14 мертвых окровавленных кашалотов. Возможно вожак стаи ошибся с навигацией, а за ним последовали остальные.