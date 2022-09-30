Ірландська поліція встановила особистість людини, яка намагалася вбити українську дівчинку

Стан восьмирічної дівчинки залишається критичним, тому поліція не може її розпитати про обставини нападу.

Related video

Слідчі ірландської поліції встановили особистість підозрюваного у нападі на восьмирічну українку, очікується, що незабаром його заарештують, повідомляє Independent.ie.

За даними видання, дівчинка, яка отримала 74 ножові поранення в притулку для біженців у місті Енніс, розташованому в графстві Клер, залишається у критичному стані, тому поліція не може її допитати про обставини нападу.

У вівторок дитині зробили екстрену операцію, її стан лікарі описують як важкий, але стабільний. 46-річна мати дівчинки, яку знайшли непритомною на місці події, також перебуває у лікарні в тяжкому стані, проте медики очікують, що вона виживе.

[ + – ] Поліція чекає, поки постраждалі прийдуть до тями, щоб встановити обставини інциденту

У будинку, де стався напад, мешкає приблизно 15 українських біженців. Вранці 27 вересня вони почули галас і спробували потрапити до кімнати, де жили постраждалі українки, але двері були зачинені. Побачивши у вікно тяжко поранену дитину, сусіди викликали екстрені служби.

Як раніше повідомлялося, напад на українку в Клеркаслі, передмісті Енніса, стався 27 вересня приблизно о 8 ранку за місцевим часом. Життєво важливі органи дитини не зачеплені, тому має великі шанси вижити. Лікарі чекають на результати токсикологічної експертизи, що з'ясувати, чому її мати була непритомна.

Також повідомлялося, що поліція збирається допитати матір постраждалої дівчинки, щойно її стан покращиться. Зараз поліцейські намагаються зв'язатися з батьком дитини, але поки що невідомо, де він знаходиться — в Україні чи в Ірландії.

Лікарі очікують на результати токсикологічної експертизи, що з'ясувати, чому жінка була непритомна.