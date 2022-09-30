Реакція на анексію: Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ

У відповідь на "включення" чотирьох регіонів України до складу РФ Сполучене Королівство запровадило обмеження щодо економіки держави-агресора.

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У відповідь на анексію Росією чотирьох областей України уряд Великобританії запроваджує санкції щодо економіки держави-агресора. Під санкції потрапила голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна. Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства в п'ятницю, 30 вересня.

Влада Великобританії зазначила, що РФ експортує 67% своїх послуг із країн, які ввели проти неї санкції, у зв'язку з чим тепер уряд обмежить доступ Росії до:

консультаційних послуг у галузі IT

архітектурних послуг

інжинірингових послуг

рекламних послуг

юридичних консультацій щодо операцій

аудиторських послуг

"Великобританія також запровадила санкції проти Ельвіри Набіулліної, голови Центрального банку Російської Федерації. На своїй позиції Набіулліна відіграла важливу роль в управлінні російською економікою на тлі незаконної війни російського режиму проти України та поширенні рубля на українські території", — йдеться в повідомленні уряду Великобританії.

Влада Британії пояснила, що Набіулліній забороняються поїздки на територію Королівства, також там блокуються всі її активи.

Нагадаємо, що Набіулліна також потрапила до сьогоднішнього санкційного списку США, введеного в дію Білим домом у відповідь на незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну й економічних санкцій Набіулліна хотіла звільнитися з посади голови російського Центробанку, проте лідер держави-агресора не дозволив їй цього зробити.