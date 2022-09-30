Реакція на анексію: Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ
У відповідь на "включення" чотирьох регіонів України до складу РФ Сполучене Королівство запровадило обмеження щодо економіки держави-агресора.
У відповідь на анексію Росією чотирьох областей України уряд Великобританії запроваджує санкції щодо економіки держави-агресора. Під санкції потрапила голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна. Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства в п'ятницю, 30 вересня.
Влада Великобританії зазначила, що РФ експортує 67% своїх послуг із країн, які ввели проти неї санкції, у зв'язку з чим тепер уряд обмежить доступ Росії до:
- консультаційних послуг у галузі IT
- архітектурних послуг
- інжинірингових послуг
- рекламних послуг
- юридичних консультацій щодо операцій
- аудиторських послуг
"Великобританія також запровадила санкції проти Ельвіри Набіулліної, голови Центрального банку Російської Федерації. На своїй позиції Набіулліна відіграла важливу роль в управлінні російською економікою на тлі незаконної війни російського режиму проти України та поширенні рубля на українські території", — йдеться в повідомленні уряду Великобританії.
Влада Британії пояснила, що Набіулліній забороняються поїздки на територію Королівства, також там блокуються всі її активи.
Нагадаємо, що Набіулліна також потрапила до сьогоднішнього санкційного списку США, введеного в дію Білим домом у відповідь на незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну й економічних санкцій Набіулліна хотіла звільнитися з посади голови російського Центробанку, проте лідер держави-агресора не дозволив їй цього зробити.