Путін не дозволив: голова Банку РФ хотіла звільнитися перед війною з Україною, – Bloomberg

Ельвіра Набіулліна співпрацювала з президентом Росії майже 20 років і за час роботи Центробанк привела до міжнародних стандартів. Її досягнення за лічені години знищили санкції.

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна намагалася піти у відставку після наказу президента РФ Володимира Путіна про початок війни з Україною. Про це пише американське агентство Bloomberg з посиланням на чотири поінформовані джерела.

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Набіулліна співпрацювала з Путіним майже 20 років, тому він сприйме її відставку під час війни як зраду, кажуть співрозмовники. Представники центрального банку та Кремля не відповіли на запити про коментарі.

[ + – ] Набіулліна давно працює з Путіним Фото: Getty Images

За даними агентства, керівниця Банку Росії користується прихильністю інвесторів, але зараз вона зіткнулася з економікою воєнного часу в умовах санкцій і відходу іноземних компаній.

"Після падіння курсу рубля та вторгнення РФ в Україну 24 лютого вона більш ніж удвічі підвищила ключову відсоткову ставку (мінімальний відсоток, під який Центробанк видає кредити комерційним банкам, – ред.) і ввела контроль за рухом капіталу, щоб зупинити його відтік", — пишуть журналісти.

Заслуги Набіулліної – чому Путін їй довіряє

Bloomberg повідомив, що під керівництвом Набіулліної Центробанк РФ накопичив один із найбільших у світі запасів іноземної валюти та золота й довів інфляцію до найнижчого рівня в пострадянській Росії.

[ + – ] Набіулліна привела Центробанк РФ до міжнародних стандартів

"Коли прийшла Набіулліна, ніхто не думав, що вона зможе стабілізувати інфляцію. Вона привела Банк Росії до міжнародних стандартів", — згадує економістка російського "Альфа-банку" Наталія Орлова.

Путін довіряв їй, прислухався до її думки та захищав її політику. Проте багато її досягнень стали знищені за лічені години після санкцій за вторгнення в Україну, зауважило агентство.

"Немає надії, що Центробанк повернеться до старої політики. Набіулліна не може працювати у воєнний час, за відключених фінансових ринків і катастрофічних санкцій", — прокоментував професор економіки паризької Школи політичних наук Сергій Гурієв.

Безнадійність Центробанку РФ і звільнення

Чиновники Центрального банку Росії вже кілька тижнів зазнають стану безнадійності, повідомило агентство. Вони виявилися замкненими в установі, їхні навички мало кому стануть у нагоді, оскільки Росія відрізана від світу.

Темп звільнень у відомстві був настільки інтенсивним, що ІТ-відділ не міг оперативно закривати облікові записи, зазначили джерела.

"Стрілки, розклеєні вздовж коридорів, направляли співробітників на вихід. Деякі відділи перевантажилися роботою, співробітники підсанкційних банків надіслали їм велику кількість резюме", – йдеться в статті.

Нагадаємо, що 28 лютого Європейський союз заморозив активи Центробанку РФ. Цього ж дня курс рубля до долара впав на 30%.

Фокус докладно аналізував, до чого призведе блокування резервів Центрального банку Росії. В Україні розраховують отримати цей ресурс, щоб компенсувати завдану ворожою країною шкоду.

Через такі заходи російський бізнес зобов'язали примусово продавати 80% валютних надходжень і 80% наявних активів у валюті.