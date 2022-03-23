Путін не дозволив: голова Банку РФ хотіла звільнитися перед війною з Україною, – Bloomberg
Ельвіра Набіулліна співпрацювала з президентом Росії майже 20 років і за час роботи Центробанк привела до міжнародних стандартів. Її досягнення за лічені години знищили санкції.
Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна намагалася піти у відставку після наказу президента РФ Володимира Путіна про початок війни з Україною. Про це пише американське агентство Bloomberg з посиланням на чотири поінформовані джерела.
Набіулліна співпрацювала з Путіним майже 20 років, тому він сприйме її відставку під час війни як зраду, кажуть співрозмовники. Представники центрального банку та Кремля не відповіли на запити про коментарі.
За даними агентства, керівниця Банку Росії користується прихильністю інвесторів, але зараз вона зіткнулася з економікою воєнного часу в умовах санкцій і відходу іноземних компаній.
"Після падіння курсу рубля та вторгнення РФ в Україну 24 лютого вона більш ніж удвічі підвищила ключову відсоткову ставку (мінімальний відсоток, під який Центробанк видає кредити комерційним банкам, – ред.) і ввела контроль за рухом капіталу, щоб зупинити його відтік", — пишуть журналісти.
Заслуги Набіулліної – чому Путін їй довіряє
Bloomberg повідомив, що під керівництвом Набіулліної Центробанк РФ накопичив один із найбільших у світі запасів іноземної валюти та золота й довів інфляцію до найнижчого рівня в пострадянській Росії.
"Коли прийшла Набіулліна, ніхто не думав, що вона зможе стабілізувати інфляцію. Вона привела Банк Росії до міжнародних стандартів", — згадує економістка російського "Альфа-банку" Наталія Орлова.
Путін довіряв їй, прислухався до її думки та захищав її політику. Проте багато її досягнень стали знищені за лічені години після санкцій за вторгнення в Україну, зауважило агентство.
"Немає надії, що Центробанк повернеться до старої політики. Набіулліна не може працювати у воєнний час, за відключених фінансових ринків і катастрофічних санкцій", — прокоментував професор економіки паризької Школи політичних наук Сергій Гурієв.
Безнадійність Центробанку РФ і звільнення
Чиновники Центрального банку Росії вже кілька тижнів зазнають стану безнадійності, повідомило агентство. Вони виявилися замкненими в установі, їхні навички мало кому стануть у нагоді, оскільки Росія відрізана від світу.
Темп звільнень у відомстві був настільки інтенсивним, що ІТ-відділ не міг оперативно закривати облікові записи, зазначили джерела.
"Стрілки, розклеєні вздовж коридорів, направляли співробітників на вихід. Деякі відділи перевантажилися роботою, співробітники підсанкційних банків надіслали їм велику кількість резюме", – йдеться в статті.
Нагадаємо, що 28 лютого Європейський союз заморозив активи Центробанку РФ. Цього ж дня курс рубля до долара впав на 30%.
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