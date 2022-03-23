Путин не позволил: глава Банка РФ хотела уволиться перед войной с Украиной, – Bloomberg

Эльвира Набиуллина сотрудничала с президентом России почти 20 лет и за время работы привела Центробанк к международным стандартам. Ее достижения за считанные часы уничтожили санкции.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина пыталась уйти в отставку после приказа президента РФ Владимира Путина о начале войны с Украиной. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на четыре информированных источника.

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Набиуллина сотрудничала с Путиным почти 20 лет, поэтому он воспримет ее отставку во время войны как предательство, говорят собеседники. Представители центрального банка и Кремля не ответили на запросы о комментариях.

[ + – ] Набиуллина давно работает с Путиным Фото: Getty Images

По сведениям агентства, руководитель Банка России пользуется благосклонностью инвесторов, но сейчас она столкнулась с экономикой военного времени в условиях санкций и ухода иностранных компаний.

"После падения курса рубля и вторжения РФ в Украину 24 февраля, она более чем в два раза повысила ключевую процентную ставку (минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, – ред.) и ввела контроль за движением капитала, чтобы остановить его отток", – пишут журналисты.

Заслуги Набиуллиной – почему Путин ей доверяет

Bloomberg сообщил, что под руководством Набиуллиной Центробанк РФ накопил один из самых больших в мире запасов иностранной валюты и золота и довел инфляцию до самого низкого уровня в постсоветской России.

[ + – ] Набиуллина привела Центробанк РФ к международным стандартам

"Когда пришла Набиуллина, никто не думал, что она сможет стабилизировать инфляцию. Она привела Банк России к международным стандартам", — вспоминает экономист российского "Альфа-банка" Наталья Орлова.

Путин доверял ей, прислушивался к ее мнению и защищал ее политику. Однако многие ее достижения уничтожили за считанные часы после санкций за вторжение в Украину, заметило агентство.

"Нет надежды, что Центробанк вернется к старой политике. Набиуллина не может работать в военное время, при отключенных финансовых рынках и катастрофических санкциях", — прокомментировал профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

Безнадежность Центробанка РФ и увольнения

Чиновники Центрального банка России уже несколько недель испытывают состояние безнадежности, сообщило агентство. Они оказались заперты в учреждении, их навыки мало кому пригодятся, поскольку Россия отрезана от мира.

Темп увольнений в ведомстве был настолько интенсивным, что ИТ-отдел не мог оперативно закрывать учетные записи, отметили источники.

"Стрелки, расклеенные вдоль коридоров, направляли сотрудников на выход. Некоторые отделы перегрузились работой, сотрудники подсанкционных банков прислали им большое количество резюме", – говорится в статье.

Напомним, что 28 февраля Европейский союз заморозил активы Центробанка РФ. В этот же день курс рубля к доллару обвалился на 30%.

Фокус подробно анализировал, к чему приведет блокирование резервов Центрального банка России. В Украине рассчитывают получить этот ресурс, чтобы компенсировать причиненный вражеской страной ущерб.

Из-за таких мер российский бизнес обязали принудительно продавать 80% валютной выручки и 80% имеющихся активов в валюте.