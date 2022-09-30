Реакция на аннексию: Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ
В ответ на "включение" четырех регионов Украины в состав РФ Соединенное Королевство ввело ограничения в отношении экономики государства-агрессора.
В ответ на аннексию Россией четырех областей Украины правительство Великобритании вводит санкции в отношении экономики государства-агрессора. Под санкции попала и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства в пятницу, 30 сентября.
Власти Великобритании отметили, что РФ экспортирует 67% своих услуг из стран, которые ввели против нее санкции, в связи с чем теперь правительство ограничит доступ России к:
- консультационным услугам в области IT
- архитектурным услугам
- инжиниринговым услугам
- рекламным услугам
- юридическим консультациям по сделкам
- аудиторским услугам
"Великобритания также ввела санкции против Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка Российской Федерации. На своей позиции Набиуллина сыграла важную роль в управлении российской экономикой на фоне незаконной войну российского режима против Украины и распространении рубля на украинские территории", — говорится в сообщении правительства Великобритании.
Власти Британии объяснили, что Набиуллиной запрещаются поездки на территорию Королевства, также там блокируются все ее активы.
Напомним, что Набиуллина также попала в сегодняшний санкционный список США, введенный в действие Белым домом в ответ на незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и экономических санкций Набиуллина хотела уволиться с поста главы российского Центробанка, однако лидер государства-агрессора не позволил ей этого сделать.