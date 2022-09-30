Реакция на аннексию: Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ

В ответ на "включение" четырех регионов Украины в состав РФ Соединенное Королевство ввело ограничения в отношении экономики государства-агрессора.

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В ответ на аннексию Россией четырех областей Украины правительство Великобритании вводит санкции в отношении экономики государства-агрессора. Под санкции попала и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства в пятницу, 30 сентября.

Власти Великобритании отметили, что РФ экспортирует 67% своих услуг из стран, которые ввели против нее санкции, в связи с чем теперь правительство ограничит доступ России к:

консультационным услугам в области IT

архитектурным услугам

инжиниринговым услугам

рекламным услугам

юридическим консультациям по сделкам

аудиторским услугам

"Великобритания также ввела санкции против Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка Российской Федерации. На своей позиции Набиуллина сыграла важную роль в управлении российской экономикой на фоне незаконной войну российского режима против Украины и распространении рубля на украинские территории", — говорится в сообщении правительства Великобритании.

Власти Британии объяснили, что Набиуллиной запрещаются поездки на территорию Королевства, также там блокируются все ее активы.

Напомним, что Набиуллина также попала в сегодняшний санкционный список США, введенный в действие Белым домом в ответ на незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и экономических санкций Набиуллина хотела уволиться с поста главы российского Центробанка, однако лидер государства-агрессора не позволил ей этого сделать.