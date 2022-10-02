18-річного гвардійця, який чергував біля труни королеви Єлизавети II, знайшли мертвим (фото)

Гвардієць Джек Бернелл-Вільямс супроводжував монархиню в її останній подорожі. Він з дитинства захоплювався верховою їздою і мріяв потрапити на службу в елітний королівський полк.

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Гвардійця Джека Бернелл-Вільямса, який брав участь у похороні королеви Єлизавети, знайшли мертвим у казармі в Гайд-парку. Про це повідомив британський таблоїд Daily Mail.

Видання пише, що 18-річний солдат мав ключову роль у процесії, коли труну Її Величності везли від Вестмінстерського абатства через Букінгемський палац до Веллінгтонської арки.

Поліція не знайшла у смерті гвардійця нічого надприродного і назвала її "несподіваною". Лікарі хотіли повернути хлопця до життя, але спроби не мали успіху.

[ + – ] Сім'я та друзі Бернелла-Вільямса були в захваті, коли він супроводжував труну королеви

Сім'я та друзі Бернелла-Вільямса були в захваті, коли він супроводжував труну королеви в її останній подорожі, зауважило видання Mirror.

У день похорону королеви сім'я солдата з гордістю публікувала відеозапис участі сина у церемонії. Журналісти зазначають, що його 42-річна мати Лора з Брідженда в Південному Уельсі дуже емоційно відреагувала на звістку про смерть сина.

"Ніколи не думала, що скажу це, але вся наша родина вбита горем через раптову смерть нашого чудового сина Джека Вільямса", — написала жінка в соцмережах.

Де служив Джек Бернелл-Вільямс?

Гвардієць Бернелл-Вільямс служив у британському гвардійському кавалерійському полку "Королівські та сині", він був одним із новобранців Кінного полку домашньої кавалерії.

"У цей важкий час ми пам'ятаємо про сім'ю та друзів солдата, ми просимо поважати їхнє приватне життя", — сказав представник британської армії.

Бернелл-Вільямс змалку захоплювався верховою їздою. У хлопця була мрія вступити до елітного королівського полку, другого за старшинством в ієрархії британської армії. Крім виконання церемоніальної охорони монарха, полк є передовою бронетанковою розвідчастиною.

[ + – ] Бернелл-Вільямс з дитинства захоплювався верховою їздою

Його сім'я з Брідженда (Південний Уельс) планує 3 вересня запустити на його пам'ять десятки блакитних повітряних куль.

Нагадаємо, що вночі перед похороном Єлизавети II померла її подруга та фрейліна, 88-річна леді Мері Рассел. Вона була однією з шести жінок, які несли шлейф королеви у 1953 році, коли її коронували.

Охочі прощатися з королевою Єлизаветою II досі їдуть у Віндзорський замок і стоять у черзі.