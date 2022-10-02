Дежурившего у гроба королевы Елизаветы II 18-летнего гвардейца нашли мертвым (фото)

Гвардеец Джек Бернелл-Уильямс сопровождал монарха в ее последнем путешествии. Он с детства увлекался верховой ездой и мечтал попасть на службу в элитный королевский полк.

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Гвардеец Джек Бернелл-Уильямс, участвовавший в похоронах королевы Елизаветы, найден мертвым в казарме в Гайд-парке. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Издание пишет, что 18-летний солдат сыграл ключевую роль в процессии, когда гроб ее Величества везли от Вестминстерского аббатства мимо Букингемского дворца к Веллингтонской арке.

Полиция в смерти гвардейца не нашла ничего сверхъестественного и назвала ее "неожиданной". Врачи хотели вернуть парня к жизни, но попытки не увенчались успехом.

[ + – ] Семья и друзья Бернелла-Уильямса были в восторге, когда он сопровождал гроб королевы

Семья и друзья Бернелла-Уильямса были в восторге, когда он сопровождал гроб королевы в ее последнем путешествии, заметило издание Mirror.

В день похорон королевы семья солдата с гордостью публиковала видеозапись участия сына в церемонии. Журналисты отмечают, что его 42-летняя мать Лора из Бридженда в Южном Уэльсе очень эмоционально отреагировала на известие о смерти сына.

"Никогда не думала, что скажу это, но вся наша семья убита горем из-за внезапной кончины нашего замечательного сына Джека Уильямса", — написала женщина в соцсетях.

Где служил Джек Бернелл-Уильямс?

Рядовой Бернелл-Уильямс, служивший в британском гвардейском кавалерийском полку "Королевские и синие", был одним из новобранцев Конного полка домашней кавалерии.

"В это трудное время мы помним о семье и друзьях солдата, мы просим уважать их частную жизнь", — сказал представитель британской армии.

Бернелл-Уильямс с детства увлекался верховой ездой. У парня была мечта вступить в элитный королейский полк, второй по старшинству в иерархии британской армии. Помимо выполнения церемониальной охраны монарха, полк является передовой бронетанковой разведчастью.

[ + – ] Бернелл-Уильямс с детства увлекался верховой ездой

Его семья из Бридженда (Южный Уэльс) планирует 3 сентября запустить на память десятки голубых воздушных шаров.

Напомним, что ночью перед похоронами Елизаветы II умерла ее подруга и фрейлина, 88-летняя леди Мэри Рассел.Она была одной из шести женщин, которые несли шлейф королевы в 1953 году, когда ее короновали.

Желающие прощаться с королевой Елизаветой II до сих пор едут в Виндзорский замок и стоят в очереди.