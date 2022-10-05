У Британії судитимуть чоловіка, який намагався вбити королеву Єлизавету ІІ

Чоловік пробрався до Віндзорського замку з арбалетом на Різдво.

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20-річний Джасвант Сінгх Чайл, звинувачений у спробі вбити королеву Єлизавету II у її будинку у Віндзорському замку, постане перед судом наступного року. Про це йдеться у повідомленні лондонського суду Олд-Бейлі, повідомляє Reuters.

Чайл, якому винесене звинувачення відповідно до Закону Великобританії про державну зраду, пробрався до Віндзорського замку з арбалетом на Різдво минулого року, де збирався вбити королеву Єлизавету II.

Королева, яка померла минулого місяця, того дня була у замку зі своїм сином, а тепер королем Чарльзом та іншими членами родини.

5 жовтня Чайл був присутній на слуханнях його справи з відеозв'язку. Під час процесу він лише підтвердив своє ім'я та дату народження. Суд повідомив, що його справу розглядатимуть 20 березня 2023 року. Планується, що судовий розгляд триватиме не більше трьох тижнів.

Під час слухань обвинувачений не подавав заяв про визнання своєї провини чи каяття у скоєному. Наступне слухання відбудеться у грудні, дата якого поки що не призначена.

Раніше Фокус повідомляв, що Принц Гаррі герцог Сассекський говорив неприємні речі про свою мачуху, королеву-консорта Каміллу Паркер-Боулз, також неприємні висловлювання про Каміллу часто звучали з вуст покійної королеви Єлизавети II.

Також Фокус інформував, що Кейт Міддлтон під час похорону королеви Єлизавети II додала до свого жалобного образу особливу деталь.