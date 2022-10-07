"У геополітиці немає вакууму": Угорщина закликала ЄС швидше інтегрувати Західні Балкани

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, приєднання балканських країн до ЄС стало питанням міжнародної безпеки після початку війни в Україні.

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Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Євросоюз якнайшвидше інтегрувати країни Західних Балкан. Про це він написав у Facebook під час свого офіційного візиту в Чорногорію.

"Сьогодні ми в Чорногорії, щоб допомогти країні в процесі приєднання до Союзу. Це країна, яка є державою-членом НАТО, використовує євро, а її населення становить лише 0,12% населення ЄС", — прокоментував він.

Також глава МЗС Угорщини наголосив, що якщо Євросоюз не інтегрує країни Західних Балкан, то це зробить хтось інший.

"У геополітиці немає вакууму. Якщо Євросоюз не інтегрує Західні Балкани, це зробить хтось інший, а нам залишиться тільки скиглити", — уточнив Сіярто.

За його словами, подальше зволікання у цьому питанні не має сенсу.

Під час свого візиту глава зовнішньополітичного угорського відомства також сказав, що якщо раніше гальмування процесу вступу Західних Балкан до ЄС було просто "втраченою можливістю", то з початком повномасштабної війни в Україні це стало прямою загрозою безпеці.

"Сьогодні Західні Балкани потрібні Європейському Союзу більше, ніж вони потребують нас", — додав дипломат.

До країн Західних Балкан належать Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чорногорія, Македонія, Сербія та частково визнана Республіка Косово.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина має готуватися до затяжної війни в Україні, оскільки санкції, які були введені Євросоюзом проти Росії, призвели до "зворотних результатів". Він упевнений, що потрібно "перестати стріляти" та закінчити війну, щоб зняти з РФ санкції.

Раніше Орбан на закритій зустрічі говорив, що війна в Україні триватиме ще вісім років, унаслідок чого держава нібито втратить від третини до половини своєї території.