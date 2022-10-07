"В геополитике нет вакуума": Венгрия призвала ЕС быстрее интегрировать Западные Балканы

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, включение балканских стран в ЕС стало вопросом международной безопасности после начала войны в Украине.

Related video

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз как можно быстрее интегрировать страны Западных Балкан. Об этом он написал у себя в Facebook во время своего официального визита в Черногорию.

"Сегодня мы в Черногории, чтобы помочь стране в процессе присоединения к Союзу. Это страна, которая является государством-членом НАТО, использует евро, а ее население составляет всего 0,12% населения ЕС", –– прокомментировал он.

Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что если Евросоюз не интегрирует страны Западных Балкан, то это сделает кто-то другой.

"В геополитике нет вакуума. Если Евросоюз не интегрирует Западные Балканы, это сделает кто-то другой, а нам останется только скулить", –– уточнил Сийярто.

По его словам, дальнейшее промедление в этом вопросе не имеет смысла.

Во время своего визита глава внешнеполитического венгерского ведомства также сказал, что если раньше торможение процесса вступления Западных Балкан в ЕС было просто "упущенной возможностью", то с началом полномасштабной войны в Украине это стало прямой угрозой безопасности.

"Сегодня Западные Балканы нужны Европейскому Союзу больше, чем они нуждаются в нас", –– добавил дипломат.

К странам Западных Балкан относятся Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Македония, Сербия и частично признанная Республика Косово.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия должна готовиться к затяжной войне в Украине, так как санкции, которые были введены Евросоюзом против России привели к "обратным результатам". Он уверен, что нужно "перестать стрелять" и закончить войну, чтобы снять с РФ санкции.

Ранее Орбан на закрытой встрече говорил, что война в Украине будет длиться еще восемь лет, в результате чего государство якобы потеряет от трети до половины своей территории.