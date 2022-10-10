"Продовжимо підтримувати Україну": з'явилася реакція Байдена на масовий удар військ РФ

США змусять РФ сплатити за вбивство мирних громадян України, запевнив американський лідер.

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Після сьогоднішньої масованої атаки військ РФ територією України Сполучені Штати ще сильніше переконалися у необхідності підтримувати Київ стільки, скільки потрібно. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому увечері у понеділок, 10 жовтня.

Глава американської держави заявив про рішуче засудження Вашингтоном російських ракетних ударів територією України, яких було завдано сьогодні.

"В результаті цих атак загинули та отримали поранення цивільні, а також знищені об'єкти, які не переслідують військових цілей. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", — заявив Байден.

Президент США висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих під час сьогоднішніх російських атак. Крім цього, він запевнив, що сьогоднішні удари ще більше зміцнили віру Вашингтона в те, що Україну необхідно підтримувати "стільки, скільки потрібно", і Штати спільно з партнерами змусять РФ продовжувати платити за агресію і залучати президента Росії Володимира Путіна і державу-агресора, зокрема до відповідальності за військові злочини.

"(Продовжимо) надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи", — запевнив Байден.

Крім цього, лідер Білого дому вкотре закликав РФ негайно припинити агресію і вивести війська з території України.

Раніше Фокус зібрав реакції інших світових лідерів на сьогоднішній масовий обстріл українських територій військами РФ.

Також ми писали, що до Конгресу США вже внесли законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму.