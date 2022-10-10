"Продолжим поддерживать Украину": появилась реакция Байдена на массовый удар войск РФ
США заставят РФ заплатить за убийство мирных граждан Украины, заверил американский лидер.
После сегодняшней массированной атаки войска РФ по территории Украины Соединенные Штаты еще сильнее уверились в необходимости поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома вечером в понедельник, 10 октября.
Глава американского государства заявил о решительном осуждении Вашингтоном российских ракетных ударов по территории Украины, которые были нанесены сегодня.
"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские, а также уничтожены объекты, не преследующие военных целей. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", — заявил Байден.
Президент США выразил соболезнования семьям и близким погибших в ходе сегодняшних российских атак. Помимо этого он заверил, что сегодняшние удары еще больше укрепили веру Вашингтона в то, что Украину необходимо поддерживать "столько, сколько потребуется", и Штаты совместно с партнерами заставят РФ продолжать платить за агрессию и привлекать президента России Владимира Путина и государство-агрессора в частности к ответственности за военные преступления.
"(Продолжим) оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", — заверил Байден.
Помимо этого лидер Белого дома в очередной раз призвал РФ немедленно прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины.
Ранее Фокус собрал реакции других мировых лидеров на сегодняшний массовый обстрел украинских территорий войсками РФ.
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