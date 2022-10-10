"Продолжим поддерживать Украину": появилась реакция Байдена на массовый удар войск РФ

США заставят РФ заплатить за убийство мирных граждан Украины, заверил американский лидер.

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После сегодняшней массированной атаки войска РФ по территории Украины Соединенные Штаты еще сильнее уверились в необходимости поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома вечером в понедельник, 10 октября.

Глава американского государства заявил о решительном осуждении Вашингтоном российских ракетных ударов по территории Украины, которые были нанесены сегодня.

"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские, а также уничтожены объекты, не преследующие военных целей. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", — заявил Байден.

Президент США выразил соболезнования семьям и близким погибших в ходе сегодняшних российских атак. Помимо этого он заверил, что сегодняшние удары еще больше укрепили веру Вашингтона в то, что Украину необходимо поддерживать "столько, сколько потребуется", и Штаты совместно с партнерами заставят РФ продолжать платить за агрессию и привлекать президента России Владимира Путина и государство-агрессора в частности к ответственности за военные преступления.

"(Продолжим) оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", — заверил Байден.

Помимо этого лидер Белого дома в очередной раз призвал РФ немедленно прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины.

Ранее Фокус собрал реакции других мировых лидеров на сегодняшний массовый обстрел украинских территорий войсками РФ.

Также мы писали, что в Конгресс США уже внесли законопроект о признании России спонсором терроризма.