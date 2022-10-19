Лукашенко вдає союзника Путіна, але боїться проводити мобілізацію, — ГУР МО

Білоруська влада побоюється протестів у разі оголошення мобілізації, оскільки не впевнена, що населення підтримує військові авантюри Росії.

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Режим Олександра Лукашенка уважно стежить за наслідками так званої "часткової мобілізації" у Росії, побоюючись соціального вибуху власне в Білорусі. При цьому політична верхівка країни усвідомлює небезпеку відкритого приєднання до російської агресії в Україні, а Лукашенко змушений доводити президенту Володимиру Путіну, що він виконує свої союзницькі зобов'язання. Про це йдеться у матеріалі Головного управління розвідки Міноборони України.

"Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що своїми діями виконує союзницькі зобов'язання, які відволікають значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України", — заявляє українська розвідка.

Зазначається, що під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруські спецслужби вивчають можливу реакцію населення і готовність громадян розпочати протестні акції в країні. Це свідчить про те, що самопроголошена влада не впевнена в підтримці населення щодо військових авантюр східного сусіда й участі у них Білорусі.

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Зазначимо, що за словами керівника об'єднання силовиків ByPol Олександра Азарова, Лукашенко боїться будь-яких білорусів зі зброєю в руках — будь-який громадянин у країні, або за її межами, викликає страх у режиму. Тому перед КДБ завжди стояло завдання, щоб опозиція не змогла організувати збройний опір.

Раніше Фокус розбирався у питанні, чому Олександр Лукашенко не скупиться на погрози на адресу Києва та водночас не поспішає відкрито вступити у військове зіткнення. На думку головного редактора "ОстроВ" Сергія Гармаша, Мінськ не має великої, мотивованої і досвідченої армії, тому не зацікавлений у війні.

Білоруська активістка Інна Зайцева 14 жовтня розповіла журналістам ТСН, що громадяни Білорусі не чинитимуть опір, якщо Лукашенко оголосить мобілізацію. За її словами, якщо білорусів відправлять на війну, вони не лише здаватимуться в полон, а й переходитимуть на бік ЗСУ.