Лукашенко изображает из себя союзника Путина, но боится проводить мобилизацию, — ГУР МО

Белорусские власти опасаются протестов в случае объявления мобилизации, поскольку не уверены, что население поддерживает военные авантюры России.

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Режим Александра Лукашенко внимательно следит за последствиями так называемой "частичной мобилизации" в России, опасаясь социального взрыва в самой Беларуси. При этом политическая верхушка страны осознает опасность открытого присоединения к российской агрессии в Украине, а Лукашенко вынужден доказывать президенту Владимиру Путину, что он выполняет свои союзнические обязательства. Об этом говорится в материале Главного управления разведке Минобороны Украины.

"Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что своими действиями выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины", — заявляет украинская разведка.

Отмечается, что под видом активизации мобилизационных мероприятий, белорусские спецслужбы изучают возможную реакцию населения и готовность граждан начать протестные акции в стране. Это свидетельствует о том, что самопровозглашенная власть не уверена в поддержке населения относительно военных авантюр восточного соседа и участия в них Беларуси.

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Киев под прицелом. Лукашенко собирается ударить по Украине. ВСУ готовы ответить

Отметим, что по словам руководителя объединения силовиков ByPol Александра Азарова, Лукашенко боится каких-угодно белорусов с оружием в руках — любой гражданин в стране, либо за ее пределами, вызывает страх у режима. Поэтому перед КГБ всегда стояла задача чтобы оппозиция не смогла организовать вооруженное сопротивление.

Ранее Фокус разбирался в вопросе, почему Александр Лукашенко не скупится на угрозы в адрес Киева и в то же время не спешит открыто вступить в военное столкновение. По мнению главного редактора "ОстроВ" Сергея Гармаша, Минск не имеет большой, мотивированной и опытной армии, поэтому не заинтересован в войне.

Белорусская активистка Инна Зайцева 14 октября рассказала журналистам ТСН, что граждане Беларуси не станут сопротивляться, если Лукашенко объявит мобилизацию. По ее словам, если белорусов отправят на войну, они не только будут сдаваться в плен, но и будут переходить на сторону ВСУ.